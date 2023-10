“Nunca mostró remordimiento por lo que hizo”: periodista que entrevistó, cara a cara, a Luis Alfredo Garavito

La única exigencia que hizo para ese programa, era “pedirle perdón a las víctimas y no es que tuviera un arrepentimiento genuino, lo que pasa es que como era tan calculador dijo ‘si yo salgo pidiendo perdón en un medio de comunicación nacional, pues eso me puede rebajar la condena’ . Él todo lo hacía en función de eso en esa época”, agregó Benítez.

“Lo primero que uno notaba es que Luis Alfredo Garavito tenía una capacidad de manipular enorme. Yo me acuerdo de que, en esa época, cuando yo entré a la Tramacuba, un guardián del Inpec, en esa época, me dijo, ‘no le pregunte muy duro al Señor Luis Alfredo, porque él se pone muy mal cuando lo presionan’. Eso me dio entender a mí que era una persona con un gran poder de manipulación” , indicó a este medio el investigador.

“Garativo, era una persona obsesivo-compulsiva; tenía la celda llena de escritos. Escribía en papel y pegaba los papeles ahí. Tenía una memoria fotográfica impresionante, me daba mapas donde podía haber restos de niños; me describía los lugares y me dibujaba en un mapa y las características coincidían como me las describía en el mapa y había estado en ese lugar 13 años antes y desde la cárcel se acordaba perfectamente como era todo”, añadió.