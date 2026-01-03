Economía

Jóvenes recibirán buena plata en enero: estas son las fechas de Prosperidad Social

Tenga en cuenta el anuncio que hizo la entidad.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:16 p. m.
Prosperidad Social anunció la entrega de un nuevo ciclo del subsidio.
Prosperidad Social anunció la entrega de un nuevo ciclo del subsidio. Foto: JORGE SERRATO

El Departamento de Prosperidad Social anunció hace algunos días la ampliación del plazo para que miles de jóvenes en el país reclamen el subsidio de Renta Joven.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, hasta el 12 de enero del 2026 hay plazo para que se reclame la transferencia monetaria. El pasado 23 de diciembre comenzó la entrega para quienes no tengan cuenta de ahorros o productos financieros activos.

Serán miles los jóvenes beneficiados
Serán miles los jóvenes beneficiados Foto: Kanisorn - stock.adobe.com

La entidad recomendó a los 27.101 beneficiarios de esta modalidad que no esperen hasta el último día para hacer el retiro.

Procuraduría prende las alarmas por decreto del Ministerio de Trabajo que podría afectar más de 470.000 empleos: pidió instalar mesa técnica

El DPS invirtió unos 82.300 millones de pesos, para garantizar las transferencias monetarias de los participantes de Renta Joven. Además, la entrega de recursos inició el 17 de diciembre.

La modalidad de transferencia se podrá cobrar en los puntos autorizados por el Banco Agrario. En el siguiente enlace podrá conocer cuáles son los links destinado para consultar si es beneficiario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Estas son las fechas de entrega del subsidio
Estas son las fechas de entrega del subsidio Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ

“Prosperidad Social invita a los participantes de Renta Joven a descargar la aplicación Bico del Banco Agrario, para recibir la transferencia monetaria de la próxima entrega. Esta billetera digital es gratuita y permite administrar el dinero desde el celular de forma rápida, fácil y segura”, indicó el DPS en su comunicado.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Esta no fue la única novedad con subsidios de la entidad, pues también se dio la ampliación de cobertura del programa Colombia Mayor. Ahora serán cerca de 3 millones de personas mayores que recibirán una renta básica solidaria de $230.000 pesos, con los que se espera que puedan superar la pobreza extrema.

Estos beneficiarios están recibiendo las transferencias desde el pasado 23 de diciembre.

El DPS es el encargado de hacer el giro.
El DPS es el encargado de hacer el giro. Foto: ADOBE STOCK

“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Mauricio Rodríguez, director del DPS.

Prosperidad Social anunció la entrega de un nuevo ciclo del subsidio.

