Colpensiones y Alcaldía de Cali abren convocatoria de subsidios para adultos mayores artistas: requisitos y lugar de inscripción

La Secretaría de Cultura de Cali se alió con Colpensiones y, en conjunto, abrieron la convocatoria dirigida a creadores y gestores culturales de la capital del Valle del Cauca. Esta iniciativa busca garantizar los ingresos vitales para adultos mayores.

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El programa denominado Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) es una estrategia de la Alcaldía que busca garantizar los ingresos de estos adultos mayores a través del ahorro voluntario.

Este jueves, 16 de abril, los colombianos que quieran ser parte de este beneficio pueden dirigirse al Centro Cultural de Cali. La secretaría enfatizó que pueden acceder a este subsidio las mujeres menores de 57 años y los hombres que aún no han cumplido los 62.

El beneficio es para los adultos mayores. Foto: Alcaldía de Cali / API

Detalles de la jornada

Fecha: 16 de abril de 2026.

16 de abril de 2026. Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Centro Cultural de Cali, piso 3, salón Madera

Centro Cultural de Cali, piso 3, salón Madera Dirección: Carrera 5 # 6-05

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“Este programa busca dignificar las condiciones de vida de nuestros artistas y garantizar la seguridad económica en la vejez para quienes han tejido nuestra memoria y cultura en cada comuna y corregimiento de Cali”, aseguró Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

El programa BEPS no es nuevo; se realizó en los años 2024 y 2025; desde entonces, ha beneficiado a 240 creadores y gestores culturales de Cali. La alcaldía de Cali detalló que en el año inmediatamente anterior (2025), 154 personas accedieron a este programa y la entidad distrital hizo una inversión superior a $3.477 millones.

Para este año, la Alcaldía busca beneficiar a 152 nuevos participantes, de los cuales 80 se beneficiarán en Anualidad Vitalicia y 72 en Motivación al Ahorro.

Documentación para el beneficio

Dos fotografías con público que evidencien su actividad cultural.

Declaración extrajudicial de dos personas que certifiquen su trayectoria.

Fotocopia de la cédula ampliada al 150 %.

Certificación de una entidad donde haya prestado servicios como creador o gestor cultural.

El beneficio es otorgado por la Secretaría de Cultura de Cali y Colpensiones. Foto: Alcaldía de Cali / API

La Secretaría detalló que Colpensiones habilitará una cuenta individual de ahorro a nombre del beneficiado que le permitirá acceder a una anualidad vitalicia al cumplir la edad de pensión. Además, el programa ofrece beneficios como seguro de vida y auxilio funerario desde el mes siguiente a la vinculación.

Los creadores y gestores culturales de Cali son invitados a participar en esta jornada de la Alcaldía y a revisar cuidadosamente los requisitos definidos para el proceso de vinculación al programa BEPS.

La entidad distrital es enfática en que realizar una postulación adecuada es el primer paso para acceder a este beneficio y garantizar una vejez digna.