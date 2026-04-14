Pasajes subsidiados en Cali: requisitos y dónde recibir la tarjeta MIO si se es estudiante

La Alcaldía de Cali inició las jornadas de entrega y recarga de tarjetas del sistema de transporte masivo para estudiantes beneficiarios, una estrategia que busca facilitar el acceso a la educación y reducir la deserción académica en la ciudad.

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El programa permite que jóvenes en condición de vulnerabilidad reciban apoyo para movilizarse en el MIO; este es el objetivo de la entrega de tarjetas con saldo incluido para cubrir sus desplazamientos diarios.

Entrega de tarjetas MIO a estudiantes Foto: Alcaldía de Cali

Los ciudadanos pueden dirigirse el jueves 16 de abril al Edificio Bolívar para reclamar su beneficio sin inscripción previa. Las jornadas de entrega se llevarán a cabo desde las 8 a.m. y hasta las 12 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m.

La Secretaría de Educación señaló que estas jornadas seguirán realizándose todos los jueves hasta que se completen las 1.000 tarjetas. Las autoridades invitan a las familias y los estudiantes que cumplen los requisitos a acercarse y hacer parte de este beneficio.

La administración distrital valida previamente a los estudiantes con el fin de garantizar que ellos cumplan los requisitos establecidos, de tal forma que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.

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Este programa está dirigido a estudiantes de pregrado en condición de vulnerabilidad, de estratos 1, 2 y 3, quienes deben cumplir con promedios académicos altos y niveles socioeconómicos bajos.

Además, los beneficiarios deben estar matriculados y activos en sus instituciones educativas, ya que la Alcaldía le hará seguimiento a los procesos académicos de los beneficiados.

Cómo funciona el programa

Los estudiantes reciben una tarjeta personalizada del MIO, que es recargada periódicamente con un número determinado de pasajes; así pueden movilizarse sin asumir el costo completo del transporte.

Entrega de tarjetas MIO a estudiantes Foto: Alcaldía de Cali

El subsidio se creó con el objetivo de que sea una herramienta clave para garantizar la permanencia en el sistema educativo, especialmente en sectores donde el costo del transporte es un impedimento para asistir a clases.

“Esto nos ayuda mucho porque mi hijo estudia bastante retirado de la institución y yo soy madre cabeza de familia y me ayuda mucho para la economía del hogar”, expresó Edna Cabezas, madre de familia beneficiaria del programa.

María Consuelo Balcázar, madre de familia de dos estudiantes que recibieron recarga y una tarjeta nueva, señaló: “Felicito a la Secretaría de Educación y a la Alcaldía por agilizar este proceso. Este año están muy organizados y fue muy fácil recargar y sacar la tarjeta nueva”.