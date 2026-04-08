Alerta máxima en Cali por lluvias que se pueden registrar: esto dice el Ideam

Este miércoles, 8 de abril, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su último informe que el clima en la ciudad de Cali estará lleno de inestabilidad, pero también con lluvias en diferentes horas de la jornada.

“Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en todo el día, las más fuertes esperadas en horas de la tarde (T. máx.: 31 °C)”, precisaron desde la entidad.

Así podrá vivir los partidos de la Selección Colombia femenina en el Pascual Guerrero; Alcaldía hace la invitación

Con las lluvias que se pueden presentar, las autoridades se encuentran en máxima alerta, pues se podría impactar la movilidad y las actividades diarias en este punto de Colombia.

“Se espera un día lluvioso sobre gran parte del país, con acumulados entre moderados y fuertes, especialmente concentrados hacia el sur, oriente y zonas del occidente y norte del territorio nacional”, precisó.

Asimismo, el Ideam explicó que estos eventos climáticos están asociados a fenómenos de gran escala que están afectando el territorio nacional.

“La baja anclada de Panamá, en asocio con una zona de inestabilidad desprendida de la Zona de Confluencia Intertropical… favorecen condiciones de inestabilidad y propician el incremento en la nubosidad y potenciales lluvias sobre el territorio nacional”, agregó.