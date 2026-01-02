Política

Procuraduría prende las alarmas por decreto del Ministerio de Trabajo que podría afectar más de 470.000 empleos: pidió instalar mesa técnica

El Gobierno revisará el proyecto tras las advertencias de la Procuraduría sobre posibles efectos en las Empresas de Servicios Temporales.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 1:59 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

La Procuraduría General de la Nación prendió las alertas frente al proyecto de decreto con el que el Ministerio de Trabajo busca modificar las reglas de funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST), al advertir que algunos cambios podrían poner en riesgo miles de empleos formales en el país.

Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles
¿Superintendente a la sombra?_1
Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las observaciones fueron enviadas por escrito al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de la publicación del borrador del decreto que ajusta el Decreto 1072 de 2015, que regula el sector trabajo.

Según explicó el Ministerio Público, su intervención responde a la necesidad de proteger el empleo formal y garantizar que las decisiones reglamentarias no generen efectos negativos sobre los trabajadores.

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?
El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

De acuerdo con cifras recientes citadas por la Procuraduría, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y hoy mantienen vinculados a 474.188 trabajadores en misión.

Esta cifra representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, lo que convierte a este modelo laboral en un actor relevante dentro del mercado de trabajo.

Isabel Cristina Zuleta será investigada por la Procuraduría tras denuncias de SEMANA sobre órdenes a generales del Ejército y la Policía
Empresarios con los pelos de punta por ajustes laborales_4
Foto: Catalina Olaya

En ese contexto, el ente de control advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían afectar la estabilidad de estos empleos. En particular, señaló que no sería conveniente restringir el trabajo en misión exclusivamente a actividades que no hagan parte del objeto principal de las empresas usuarias.

También expresó reparos frente a la propuesta de fijar un límite del 10 % al personal contratado bajo esta modalidad, al considerar que dicha medida podría afectar la operación de las empresas y la continuidad de los puestos de trabajo.

Ante una posible complicidad desde la Secretaría de Educación, la Procuraduría tomó poder preferente para investigar los hechos.
Ante una posible complicidad desde la Secretaría de Educación, la Procuraduría tomó poder preferente para investigar los hechos. Foto: guillermo torres-semana

Como salida preventiva, la Procuraduría propuso la creación de una mesa técnica en la que participen el Gobierno, las empresas y otros actores del mercado laboral, con el fin de discutir los alcances del decreto y evaluar sus impactos reales.

El Ministerio de Trabajo acogió estas observaciones y aceptó conformar la mesa técnica, que será liderada por la Procuraduría y tendrá como objetivo acompañar el proceso reglamentario y proteger la estabilidad laboral de más de 474.000 trabajadores que podrían verse afectados por los cambios propuestos.

