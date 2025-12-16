Tras las revelaciones hechas por SEMANA sobre las órdenes que está dando la senadora Isabel Cristina Zuleta a generales del Ejército y la Policía, la Procuraduría anunció que abrió una investigación disciplinaria en su contra.

Así lo confirmó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien dijo que el proceso también inició en contra de otras personas que están salpicadas. “En principio, tenemos solo la información abierta”, comentó.

Senadora Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Eljach indicó que ya se ordenaron algunas pruebas en este caso, por lo que el proceso ya avanza y puede tener graves consecuencias en contra de la senadora del Pacto Histórico.

SEMANA reveló que Zuleta y personas de su círculo más cercano están interfiriendo con las operaciones que realiza la Fuerza Pública en contra de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.

Altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares, en diálogo con este medio, sostuvieron que la congresista les llamó vía telefónica para solicitarles frenar combates y procedimientos que iban dirigidos a personas que presuntamente están vinculadas con las disidencias de las Farc en Antioquia.

Además, este mismo pedido lo hizo para ciertos nombres que tienen relación con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá.

La senadora Isabel Zuleta será investigada por la Procuraduría tras denuncias de SEMANA que la señalan de dar órdenes a generales del Ejército y la Policía para frenar operativos contra estructuras criminales. Así lo confirmó el procurador Gregorio Eljach. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/CZGPDyP5Xj — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025

Esta situación, según dijeron los altos mandos militares, los ha puesto entre la espada y la pared, ya que aseguran que ponen en juego las carreras que han construido por años. “Mi cabeza puede rodar”, dijo uno de los comandantes.

De igual manera, SEMANA conoció que Zuleta, quien es muy cercana al presidente Gustavo Petro, también se comunicó con altos mandos de la Policía y pidió consideración con las investigaciones y operaciones que se estaban llevando a cabo en contra de la minería ilegal en las subregiones del nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

“Siempre fue una posición en contra de los procedimientos de la minería. Ella siempre defiende a la minería en todas sus aristas”, comentó un alto mando de la institución.

Así como estos, serían muchos los casos en los que la congresista ha interferido y evitado que la Fuerza Pública realice su trabajo con normalidad, lo que finalmente llevó a que la Procuraduría le abra esta investigación en su contra.

Ante lo revelado por este medio, Zuleta contestó en sus redes sociales afirmando, entre otras cosas, que lo que pasa es que hay muchas personas que están molestas porque, hoy en día, teniendo en cuenta su cargo, puede hacer un “debate de control político, como se lo anuncié a la Policía de Colombia, por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales”.