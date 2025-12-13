La senadora Isabel Cristina Zuleta responde a la portada de SEMANA y advierte a los generales: “Están molestos… les puedo hacer un debate de control político”

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, respondió a través de sus redes sociales a la más reciente investigación de SEMANA que la vincula con interferencias en las operaciones de la Policía y las Fuerzas Militares en Antioquia, de acuerdo con los testimonios de ocho generales de la República.

Empezó diciendo que como defensora de derechos humanos siempre ha exigido que las operaciones militares y de Policía estén ajustadas a la ley: “Siempre voy a exigir que se cumpla el principio de distinción, que no se afecte a los civiles”.

Según los altos mandos, ella los contactó a través de llamadas telefónicas para sugerir la suspensión de maniobras que desarrollaban en contra de las disidencias de las Farc y las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, con los que ella negocia la paz total por orden del presidente Gustavo Petro.

En el mismo trino afirmó: “Que se actúe así no haya denuncias, porque la Fuerza Pública no puede esperar que una ciudadanía atormentada y con miedo denuncie”. Esa declaración se dio porque uno de sus asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo, Johan Edisson Giraldo, cuestionó vía WhatsApp a un general por no actuar con base en una información que le suministró del Clan de Golfo en el municipio de Briceño, y el oficial le sugirió presentar los datos ante la Fiscalía.

A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín. | Foto: VANESSA LONDOÑO-SEMANA/ AFP

Frente a las revelaciones, la senadora antioqueña manifestó: “Están molestos porque hoy soy senadora y no solo les exijo como ciudadana, sino que les puedo hacer un debate de control político como se lo anuncié a la Policía de Colombia, por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales”.

Precisamente, ella buscó a altos mandos de la Policía para criticar y cuestionar los operativos que se estaban realizando en contra de la minería ilegal en Antioquia, donde la investigación daba por sentado relaciones con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.