CONFIDENCIALES

Las disculpas de Isabel Cristina Zuleta con el alcalde Federico Gutiérrez no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley

Tras su retractación ante la Corte Suprema, el video de disculpas de la senadora Zuleta desata nuevas tensiones con el alcalde de Medellín.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

15 de noviembre de 2025, 7:55 a. m.