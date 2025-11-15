CONFIDENCIALES
Las disculpas de Isabel Cristina Zuleta con el alcalde Federico Gutiérrez no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley
Tras su retractación ante la Corte Suprema, el video de disculpas de la senadora Zuleta desata nuevas tensiones con el alcalde de Medellín.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La senadora Isabel Cristina Zuleta tuvo un cara a cara con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones que ella emitió contra el mandatario local en las que lo relacionó con la mafia y lo acusó de tener alianzas con actores criminales. La congresista del Pacto Histórico se disculpó con él y su familia, aseguró que eliminaría de sus redes sociales todos los trinos en los que hizo las acusaciones y que compartiría un video en internet para subsanar las polémicas expresiones.
La grabación, que fue publicada este jueves, no cayó bien en el equipo de Gutiérrez y se anticipó que se radicaría una queja en la Corte porque no cumpliría con los requisitos acordados. La disputa entre los dos políticos antioqueños, todavía, no termina.