Suscribirse

CONFIDENCIALES

Las disculpas de Isabel Cristina Zuleta con el alcalde Federico Gutiérrez no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley

Tras su retractación ante la Corte Suprema, el video de disculpas de la senadora Zuleta desata nuevas tensiones con el alcalde de Medellín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 7:55 a. m.
ed 2245
La senadora Isabel Cristina Zuleta ofreció disculpas al alcalde Federico Gutiérrez por sus declaraciones. | Foto: SEMANA

La senadora Isabel Cristina Zuleta tuvo un cara a cara con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones que ella emitió contra el mandatario local en las que lo relacionó con la mafia y lo acusó de tener alianzas con actores criminales. La congresista del Pacto Histórico se disculpó con él y su familia, aseguró que eliminaría de sus redes sociales todos los trinos en los que hizo las acusaciones y que compartiría un video en internet para subsanar las polémicas expresiones.

Contexto: Isabel Zuleta tuvo que retractarse por señalamientos contra Federico Gutiérrez: “No me consta que el señor tenga vínculos o alianzas con criminales”

La grabación, que fue publicada este jueves, no cayó bien en el equipo de Gutiérrez y se anticipó que se radicaría una queja en la Corte porque no cumpliría con los requisitos acordados. La disputa entre los dos políticos antioqueños, todavía, no termina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Es James Rodríguez el mejor de Colombia? La historia que ha escrito en 18 años de carrera

2. Expediente advierte que dineros del narcotráfico habrían terminado en las cuentas de Nicolás Petro, en la campaña presidencial, y por eso fue incluido en la lista Clinton

3. El costo de denunciar: se desató persecución y retención de honorarios tras alerta de irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas

4. Exclusivo: así fue infiltrada la cúpula criminal de Iván Mordisco que fue bombardeada en el Guaviare. Hubo traición de por medio

5. Exclusivo: Comisión de Acusación abriría investigación contra el presidente Gustavo Petro y ordenaría examen toxicológico. Así lo evidencia este documento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínFico GutiérrezIsabel ZuletapolíticaAcusaciones de políticos

Noticias Destacadas

Senador Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín, el más firme aspirante a obtener el aval del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 2026

Redacción Confidenciales
El senador Gustavo Moreno, salpicado por el escándalo de la Unidad para las Víctimas, ha militado en En Marcha y en ASI.

Procuraduría y Contraloría investigan malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen al senador Gustavo Moreno, tras denuncias de SEMANA

Redacción Confidenciales
ed 2245

Las disculpas de Isabel Cristina Zuleta con el alcalde Federico Gutiérrez no cumplirían con los requisitos exigidos por la ley

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.