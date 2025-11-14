Suscribirse

Isabel Zuleta tuvo que retractarse por señalamientos contra Federico Gutiérrez: “No me consta que el señor tenga vínculos o alianzas con criminales”

El hecho se da luego de una diligencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia en la que acordaron que Zuleta debía excusarse por sus declaraciones.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 12:04 p. m.
ed 2245
Federico Gutiérrez e Isabel Cristina Zuleta. | Foto: SEMANA

La senadora Isabel Zuleta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron este jueves un nuevo capítulo en la disputa que sostienen desde mediados de 2025, luego de que la congresista emitiera declaraciones contra el alcalde en las que aseguraba que él tenía nexos con grupos criminales.

Contexto: ‘Tarimazo’ de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Zuleta se retractó de dichas declaraciones conforme a lo acordado el pasado 10 de noviembre, durante una audiencia convocada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción.

Según explicó, el trámite se dio en respuesta a la querella presentada por Gutiérrez por hechos ocurridos entre el 21 y el 25 de junio de este año luego del cuestionado ‘tarimazo’ que protagonizó la senadora.

Contexto: La Corte Suprema de Justicia y su indagación a Isabel Cristina Zuleta por el ‘tarimazo’ en Medellín

Zuleta reconoció que no le constaban de manera directa algunas de las afirmaciones que hizo en ese periodo y que motivaron la denuncia. En un punto de la retractación, afirmó que no tiene conocimiento directo de que el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga “vínculos o alianzas con criminales”.

Minutos después, el alcalde Gutiérrez reaccionó con un mensaje en el que señaló que la retractación confirma su postura de que las declaraciones de Zuleta eran infundadas.

Contexto: Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia a quienes lo amenacen en X y expuso caso: “No quiso arrepentirse”
Alias Pipe Tuluá se postuló como gestor de paz, pero en la cárcel ordenaba el asesinato de guardianes del Inpec. Hasta la senadora Isabel Zuleta habló con él.
Alias Pipe Tuluá se postuló como gestor de paz, pero en la cárcel ordenaba el asesinato de guardianes del Inpec. Hasta la senadora Isabel Zuleta habló con él. | Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA / GUILLERMO TORRES-SEMANA

El mandatario local recordó que la denuncia penal ante la Corte fue la vía que permitió exigirle a la congresista corregir sus señalamientos. Según escribió, la senadora, a quien calificó como aliada del presidente Gustavo Petro, tuvo que “retractarse y pedir disculpas” después de difundir lo que él describió como calumnias, tanto en redes sociales como en escenarios públicos.

“La señora Zuleta, aliada de Petro y a la que le encanta ‘quemar’ personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas. Todo lo dicho por ella en el ‘tarimazo’ del lado de los peores criminales”, trinó Fico.

Tarimazo, Gustavo Petro, Isabel Zuleta
Tarimazo, Gustavo Petro, Isabel Zuleta | Foto: Suministrado a Semana

Gutiérrez insistió en que su administración continúa concentrada en la gestión de la ciudad y sostuvo que no permanecerá en silencio frente a lo que considera ataques sin sustento. También pidió difundir su pronunciamiento y aseguró que confía en las instituciones que adelantan el proceso.

