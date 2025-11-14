Isabel Zuleta tuvo que retractarse por señalamientos contra Federico Gutiérrez: “No me consta que el señor tenga vínculos o alianzas con criminales”

La senadora Isabel Zuleta y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizaron este jueves un nuevo capítulo en la disputa que sostienen desde mediados de 2025, luego de que la congresista emitiera declaraciones contra el alcalde en las que aseguraba que él tenía nexos con grupos criminales.

Hoy 13 de noviembre de 2025, según lo acordado en diligencia de conciliación convocada por la honorable Corte Suprema de Justicia el día 10 de noviembre de 2025 ante el magistrado de la Sala Especial de Instrucción Misael Fernando Rodriguez Castellanos, según la querella… pic.twitter.com/OE01A8r7Nj — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) November 13, 2025

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Zuleta se retractó de dichas declaraciones conforme a lo acordado el pasado 10 de noviembre, durante una audiencia convocada por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción.

Según explicó, el trámite se dio en respuesta a la querella presentada por Gutiérrez por hechos ocurridos entre el 21 y el 25 de junio de este año luego del cuestionado ‘tarimazo’ que protagonizó la senadora.

La señora Zuleta, aliada de Petro y a la que le encanta “quemar” personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas. Todo lo dicho por ella en el Tarimazo del lado de los peores… https://t.co/vDaAOvooPE pic.twitter.com/76eevfiMyZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 14, 2025

Zuleta reconoció que no le constaban de manera directa algunas de las afirmaciones que hizo en ese periodo y que motivaron la denuncia. En un punto de la retractación, afirmó que no tiene conocimiento directo de que el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga “vínculos o alianzas con criminales”.

Minutos después, el alcalde Gutiérrez reaccionó con un mensaje en el que señaló que la retractación confirma su postura de que las declaraciones de Zuleta eran infundadas.

El mandatario local recordó que la denuncia penal ante la Corte fue la vía que permitió exigirle a la congresista corregir sus señalamientos. Según escribió, la senadora, a quien calificó como aliada del presidente Gustavo Petro, tuvo que “retractarse y pedir disculpas” después de difundir lo que él describió como calumnias, tanto en redes sociales como en escenarios públicos.

“La señora Zuleta, aliada de Petro y a la que le encanta ‘quemar’ personas y destruirles su buen nombre… Luego de haberla denunciado penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, debió retractarse y pedir disculpas. Todo lo dicho por ella en el ‘tarimazo’ del lado de los peores criminales”, trinó Fico.

