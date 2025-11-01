Suscribirse

CONFIDENCIALES

La Corte Suprema de Justicia y su indagación a Isabel Cristina Zuleta por el ‘tarimazo’ en Medellín

SEMANA conoció que la Corte citó a varias personas a rendir testimonio en medio de la controvertida indagación.

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:11 a. m.
Tarimazo, Gustavo Petro, Isabel Zuleta
Isabel Zuleta en el marco del Tarimazo. | Foto: Suministrado a Semana

La Corte Suprema de Justicia empezó a indagar por las supuestas irregularidades que habría cometido la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, en el marco del tarimazo, el evento que lideró el presidente Gustavo Petro con los jefes de las estructuras criminales más temidas de Medellín.

Varias personas acusaron a la congresista de posible abuso en función pública, pues ella habría autorizado la salida de los criminales de la cárcel La Paz de Itagüí, cuando no sería su responsabilidad.

Contexto: ‘Tarimazo’ de Petro en Medellín pasa factura: abren investigación preliminar al presidente y compulsan copias contra Isabel Zuleta

SEMANA conoció que la Corte citó a varias personas a rendir testimonio en medio de la controvertida indagación.

Ella, por aparte, deberá acudir el 10 de noviembre, a las 9:00 a. m., a una sesión de conciliación con el alcalde Federico Gutiérrez por las declaraciones que hizo contra el mandatario durante el tarimazo.

Isabel ZuletaGustavo PetroCorte Suprema de JusticiaFederico GutiérrezPacto histórico

