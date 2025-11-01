CONFIDENCIALES
La Corte Suprema de Justicia y su indagación a Isabel Cristina Zuleta por el ‘tarimazo’ en Medellín
SEMANA conoció que la Corte citó a varias personas a rendir testimonio en medio de la controvertida indagación.
La Corte Suprema de Justicia empezó a indagar por las supuestas irregularidades que habría cometido la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, en el marco del tarimazo, el evento que lideró el presidente Gustavo Petro con los jefes de las estructuras criminales más temidas de Medellín.
Varias personas acusaron a la congresista de posible abuso en función pública, pues ella habría autorizado la salida de los criminales de la cárcel La Paz de Itagüí, cuando no sería su responsabilidad.
Ella, por aparte, deberá acudir el 10 de noviembre, a las 9:00 a. m., a una sesión de conciliación con el alcalde Federico Gutiérrez por las declaraciones que hizo contra el mandatario durante el tarimazo.