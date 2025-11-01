CONFIDENCIALES

La Corte Suprema de Justicia y su indagación a Isabel Cristina Zuleta por el ‘tarimazo’ en Medellín

SEMANA conoció que la Corte citó a varias personas a rendir testimonio en medio de la controvertida indagación.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

1 de noviembre de 2025, 7:11 a. m.