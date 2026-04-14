¿Qué tiene que ver Isabel Zuleta con la salida de Ángela María Buitrago del Gobierno Petro? La exministra habla con SEMANA

Cuando los capos de organizaciones criminales en el departamento de Antioquia se organizaron para formar un parrandón en el interior de la cárcel de Itagüí, no se imaginaron el escándalo que estaban por destapar.

Procuraduría asume la investigación que abrió el Inpec por parranda con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

La exministra de Justicia del presidente Gustavo Petro habló con SEMANA y reveló las amenazas de que fue víctima, las intimidaciones para garantizar beneficios a criminales y señala directamente a la senadora Isabel Cristina Zuleta. Esa fue, entre otras, la causa de su salida del Gobierno.

Ángela María Buitrago fue ternada por el presidente Gustavo Petro a la Fiscalía, luego la nombró como ministra de Justicia y a cargo de entidades como el Inpec. Justamente en ese cargo esperaba efectuar los controles correspondientes en todas las cárceles bajo los protocolos definidos por la ley.

Ese propósito de Buitrago se logró a medias, porque algunas cárceles, de acuerdo con su denuncia, fueron cooptadas por la senadora Isabel Cristina Zuleta, que impidió operativos de los grupos especiales del Inpec y así facilitó beneficios a conocidos criminales, sin mayor argumento que participar de mesas de paz.

Concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Foto: Suministrado a Semana.

“El hecho de cumplir la ley no quiere decir que uno no quiera la paz; el hecho de cumplir la ley es que la paz se puede hacer dentro de la legalidad. Yo no tengo que privilegiar ni dar elementos de privilegio o premios a personas que están condenadas, simplemente porque estén sentados en una mesa sociojurídica, que, como yo he dicho también, no hace parte de la Ley 2272”, dijo Buitrago en diálogo con SEMANA.

La exministra de Justicia reveló que fue muy complejo adelantar los operativos para mantener bajo control las cárceles, principalmente donde estaban recluidos los capos que se presentaron como voceros de paz en diálogo con el Gobierno Petro y en un proceso que ni siquiera tenía espacio en la ley de paz total.

“Metidas de manera diferente, esto significaba que cada vez que se hacía un operativo, cada vez que se hacía una diligencia para buscar elementos prohibidos, llegaba un mensaje en donde se decía que obviamente se iba a dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”, señaló la exministra.

Buitrago no escondió el motivo principal de su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro; aseguró que la injerencia indebida de la senadora Isabel Cristina Zuleta en las actuaciones del ministerio y el control de las cárceles fue fundamental a la hora de tomar esa decisión.