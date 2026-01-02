Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) dio inicio a una nueva etapa de créditos educativos para el primer semestre de 2026, para estudiantes interesados en financiar sus estudios de posgrado dentro y fuera del país.

Esta fase se suma a la ya concluida etapa de pregrado, cuyo cierre se registró el 2 de diciembre, y forma parte de un calendario escalonado diseñado para facilitar la atención de miles de aspirantes.

Los créditos educativos de ICETEX han sido históricamente un motor de inclusión para jóvenes y profesionales que buscan continuar su formación académica sin contar con recursos suficientes para financiar maestrías, especializaciones o doctorados.

Para esta convocatoria 2026-1, la entidad estatal mantiene diversas líneas de financiación, con condiciones y modalidades distintas según el tipo de programa y el lugar de estudio elegido.

La convocatoria habilita principalmente tres grandes opciones de financiamiento para estudiantes de posgrado. La primera es la línea de Posgrado País, que permite financiar especializaciones, maestrías y doctorados en instituciones colombianas.

En este caso, los beneficiarios asumen el pago de aproximadamente el 40 % del crédito durante sus estudios, y salen a amortizar el 60 % restante una vez que hayan culminado su programa académico.

Un esquema especial para quienes cursan especializaciones en medicina dentro del país ofrece condiciones más favorables, los profesionales pagan solo el 20 % del crédito mientras estudian, y posponen el pago del 80 % restante hasta después de graduarse.

Esta modalidad específica busca facilitar el acceso a programas con costos elevados y alta demanda dentro del sector salud.

Además, ICETEX habilita opciones para quienes planean realizar posgrados en el exterior. En este caso, los créditos están disponibles en modalidad de largo plazo, lo que significa que el estudiante paga la totalidad del financiamiento una vez concluidos sus estudios internacionales.

Para sostén en el exterior, la entidad ofrece también créditos de hasta 12.500 dólares, pensados para cubrir gastos de manutención en instituciones extranjeras.

La convocatoria forma parte del programa ICETEX 2026-1, que fue divulgado oficialmente por la entidad a finales de noviembre de 2025 y contempla un calendario detallado según las líneas de crédito.

Todos los aspirantes interesados en acceder a financiación deben realizar el proceso de inscripción a través de los formularios disponibles en la plataforma oficial del ICETEX, sin intermediarios ni costos adicionales.

El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez, ha destacado que esta nueva etapa de la convocatoria responde al compromiso institucional que representa “la oportunidad para que los profesionales colombianos cursen con este apoyo nuevos programas académicos”, subrayando que la financiación para estudios avanzados fortalece el capital humano del país y contribuye al desarrollo laboral de los colombianos.

La aprobación de las solicitudes estará sujeta al cumplimiento de requisitos específicos para cada línea de crédito, así como a la disponibilidad presupuestal asignada por el Gobierno Nacional para el periodo 2026-1.

Los aspirantes deben además estar atentos al cumplimiento de plazos y al seguimiento de sus solicitudes una vez presentadas, ya que la tramitación pasa por etapas de evaluación y verificación de datos antes de obtener el visto bueno final.

Además de posgrados, ICETEX anunció que en las próximas semanas habilitará la apertura de créditos orientados a programas de educación para el trabajo, desarrollo humano, educación continuada, diplomados y certificaciones en idiomas, ampliando así las oportunidades de formación para distintos perfiles y necesidades educativas.