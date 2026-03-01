Economía

¿Cómo consultar en el Banco Agrario si tengo giro de renta ciudadana?

Estos son los pasos que debe seguir para este proceso.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 3:58 p. m.
Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.
Los beneficiarios pueden reclamar sus transferencias en el Banco Agrario.

En Colombia, son múltiples los programas que entregan subsidios monetarios a comunidades históricamente marginadas o que viven situaciones difíciles en materia económica y social. El Departamento de Prosperidad Social es la entidad encargada del diseño de este tipo de programas, dado que permite focalizar los recursos y estructurar los mismos.

Renta Ciudadana es uno de los subsidios creados por esta entidad y que entrega transferencias monetarias a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.

Banco Agrario desembolsa casi 1.000 millones de pesos en créditos verdes
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Busca superar la pobreza y fomentar la movilidad social con pagos bimestrales, priorizando madres cabeza de hogar, niños y personas con discapacidad, utilizando principalmente el Sisbén IV, más exactamente los grupos A y B, que son definidos para pobreza extrema y pobreza moderada.

Este programa otorga un monto de hasta 500.000 pesos por cada ciclo a cada hogar bajo la línea de intervención, denominada ‘valoración del cuidado’. El DPS aseguró que en el primer semestre se llevarán a cabo 3 ciclos en los que se transferirán recursos a cuentas registradas por beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de mejora de vivienda en Medellín?

¿Cuáles son las fechas para pagos de renta ciudadana?

Las transferencias se harán el 20 de marzo, el 30 de abril y el 24 de junio. Sin embargo, es importante que sepa que antes de cada transferencia, al beneficiario le llegará un mensaje de texto en el que se informará del giro.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025.
Renta Ciudadana en Colombia: así puede consultar el giro.

¿Cómo saber si tiene un giro pendiente de renta ciudadana?

Para consultar si tiene un pago por reclamar, lo que debe hacer es entrar a la plataforma de pagos del Banco Agrario o hacer clic en el siguiente link. https://www.bancoagrario.gov.co/renta-ciudadana. Le aparecerá un botón denominado ‘Consulta pagos’.

Devolución del IVA: ‘link’ para saber si es beneficiario del subsidio en febrero de 2026

Al hacer clic en este botón e ingresar sus credenciales, documento y otros datos, recibirá un mensaje de texto directamente al celular registrado, en el que le dará la información necesaria para reclamar su incentivo.

El pago de Renta Ciudadana va hasta el próximo 28 de septiembre.
El pago de Renta Ciudadana se puede confirmar a través de esta página.

