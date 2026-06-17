Finanzas
¿Qué pasa con sus cesantías cuando pide un crédito en el FNA? Qué significa la “pignoración”
Miles de colombianos desconocen qué pasa con sus cesantías al pedir un crédito de vivienda en la entidad.
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17 de junio de 2026 a las 7:14 a. m.
¿Tiene sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro? Esto es lo que ocurre con ese dinero cuando solicita un crédito hipotecario. Foto: Construdata
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