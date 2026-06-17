Finanzas
El auxilio de vivienda que alivia el bolsillo de los ciudadanos venezolanos: así funciona y estos son los requisitos
Si cumple estos requisitos, podría recibir un subsidio mensual para cubrir parte del canon de arrendamiento de su vivienda.
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17 de junio de 2026 a las 4:28 p. m.
¿Es venezolano en Colombia? Así puede acceder al subsidio de arriendo de hasta $ 1.085.561 mensuales. Foto: Miguel Gallezzo
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