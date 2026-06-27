Así quedaron las tablas de todos los grupos en el Mundial 2026

Se acabó la fase de grupos en el Mundial 2026. Este sábado, 27 de junio, se jugaron los últimos seis partidos de esta instancia de la competencia, por lo que ya se conocen a las 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final, y las 16 eliminadas.

Todos los cruces de 16avos del Mundial 2026: partidos, fechas y estadios

Con el fin de la fase de grupos, arrancan las rondas de eliminación directa en este novedoso Mundial 2026, que contó de arranque con 48 selecciones en fase de grupos. Lo que viene, de ahora en adelante, es:

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

Tercer y cuarto puesto

Final

Tabla de posiciones final en la fase de grupos del Mundial 2026

Así quedaron las tablas de todos los grupos del Mundial 2026:

Bellingham y Kane hundieron a Panamá y garantizaron el liderato de Inglaterra

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L, a costa de hundir 2-0 este sábado a la eliminada Panamá.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde los europeos parecieron locales.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62′) y la cabeza de Kane (67′).

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos. Además, desplazó a Gary Lineker como goleador inglés en los mundiales al llegar a once dianas.

Al quedar en la primera posición, los campeones del mundo en 1966 enfrentarán el miércoles en Atlanta a RD Congo, clasificado como uno de los mejores terceros.

“Hemos logrado nuestro primer objetivo, que era ganar el grupo. Obviamente, hoy era importante conseguir la victoria porque queremos tener un poco de control sobre nuestro destino en cuanto al camino que seguimos”, dijo Bellingham, quien asistió a Kane en su anotación histórica.

*Con información de AFP