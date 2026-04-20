¿El trabajo soñado? Ofrecen $24 millones mensuales y casa en Reino Unido por cuidar a un perro

Lo que para muchos podría parecer una fantasía o un guion de película se ha convertido en una oferta laboral real que está sacudiendo el mercado del cuidado animal.

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En el Reino Unido, una vacante busca a una persona dispuesta a dedicar su vida al bienestar de un perro a cambio de una remuneración que compite: aproximadamente 60.000 libras esterlinas al año (290 millones de pesos colombianos).

Una compensación fuera de lo común

El atractivo de la oferta no es únicamente en los aproximados 24 millones de pesos mensuales, pues también incluye alojamiento residencial en el territorio británico.

La propuesta suma a su alto sueldo el beneficio de contar con residencia incluida. Foto: Getty Images

Esta propuesta, que proviene generalmente de familias con un patrimonio neto muy alto, busca garantizar que su mascota reciba una atención de calidad superior y una dedicación absoluta.

Descripción del puesto

Es importante destacar que este puesto no se limita a las tareas convencionales de un cuidador de mascotas, el rol también exige convertirse en un gestor integral de la vida del animal.

Entre las responsabilidades esperadas se encuentran la coordinación de dietas personalizadas, el manejo de terapias de comportamiento y la supervisión de servicios veterinarios de alta especialidad.

Asimismo, el cuidador debe estar preparado para la logística de viajes internacionales, que podrían incluir traslados para acompañar al perro y a sus dueños.

El perfil: ¿quién puede aspirar a este puesto?

No se trata de un trabajo para aficionados. Los empleadores buscan un nivel de profesionalismo y experiencia verificable en entornos de lujo o con razas específicas.

No es un trabajo básico, requiere formación y habilidades avanzadas. Foto: Getty Images

Entre los requisitos indispensables destacan:

Conocimientos técnicos: Capacidad para administrar medicamentos y detectar signos de enfermedad de manera temprana.

Capacidad para administrar medicamentos y detectar signos de enfermedad de manera temprana. Habilidades de entrenamiento: Dominio de técnicas de refuerzo positivo y comprensión profunda de la psicología canina.

Dominio de técnicas de refuerzo positivo y comprensión profunda de la psicología canina. Cualidades personales: Se exige una discreción absoluta sobre la vida privada de los propietarios y una capacidad de adaptación total a horarios irregulares.

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Jornada completa

Aunque la cifra de 290 millones de pesos anuales es impactante, el empleo demanda un compromiso que va más allá de una jornada laboral estándar.

La prioridad principal del cuidador debe ser, en todo momento, el confort y la seguridad del animal, lo que implica una vida centrada en sus necesidades, para ver la oferta laboral deberá ingresar al enlace oficial.

Es, en definitiva, una oportunidad única para profesionales del sector que estén dispuestos a transformar su estilo de vida por el bienestar de un compañero peludo en un entorno de máximo privilegio.