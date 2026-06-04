En la actualidad, la tecnología y la variedad de dispositivos electrónicos con cámara han permitido captar momentos por medio de las fotografías, imágenes que permiten revivir experiencias, emociones e historias.

En muchos hogares es habitual encontrar fotos de los integrantes de la familia que, más allá de formar parte de la decoración, conservan recuerdos y reflejan su personalidad.

Lo que antes era un lujo, hoy es común para los perros y gatos: así ha cambiado su estilo de vida

A esto se le suma el papel de las redes sociales, ya que han abierto la posibilidad de publicar en tiempo real las vivencias, conservar recuerdos, expresar sentimientos y compartirlos con seguidores, amigos o familiares.

En ese contexto, la fotografía se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana, no solo para documentar momentos personales, sino también para retratar a quienes hacen parte del entorno, incluidos los animales de compañía.

Estos son los detalles del taller gratuito de fotografía animal Foto: Cortesía

Por eso, el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha realizado una invitación a participar en el Taller práctico para fotografiar animales de compañía, para vivir una experiencia única y poder ayudar a los compañeros de cuatro patas.

Se trata de un espacio en el que se podrán capturar no solo momentos desde la mirada de cada uno de los asistentes, sino también resaltar la belleza y cualidades de los perros y gatos, que quedarán plasmados en imágenes para aumentar las oportunidades de que encuentren una familia y hogar definitivo.

Dejar salir los gatos de la casa puede resultar muy riesgoso para su salud. Foto: Getty Images

El taller se llevará a cabo en la Casa Memoria Suba, ubicada en la carrera 125b #131a-35, este jueves 4 de junio, en un horario de 3:30 a 6:00 de la tarde. Cabe aclarar que no se requiere registro previo y no tiene ningún costo.

La actividad busca reunir a personas interesadas en la fotografía y el bienestar animal en un espacio de aprendizaje práctico, donde la creatividad y la sensibilidad jugarán un papel fundamental para retratar historias.