Los errores más delicados al alimentar a un cachorro y que pueden afectar su crecimiento

Cuando un cachorro llega al hogar suele venir acompañado de consejos de familiares, amigos e incluso de información que circula en redes sociales. Sin embargo, muchas de esas recomendaciones no tienen respaldo científico y podría afectar el crecimiento y la salud del animal. Por eso, especialistas insisten en la importancia de acabar con algunos mitos que todavía existen sobre la alimentación durante los primeros meses de vida.

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Uno de los errores más comunes está en pensar que los cachorros pueden consumir el mismo alimento que un perro adulto. Los veterinarios explican que sus necesidades nutricionales son diferentes, ya que necesitan mayores cantidades de proteínas, grasas, vitaminas y minerales para favorecer el desarrollo de huesos, músculos, y órganos. Una dieta que no sea apropiada en esta etapa puede causar deficiencias que impacten el crecimiento de los cachorros.

Otro mito frecuente es que los suplementos vitamínicos son necesarios. Aunque muchas personas consideran que estos productos fortalecen el organismo del cachorro, los expertos advierten que solo se les deben dar si el veterinario lo recomienda.

Mitos de la alimentación en los cachorros. Foto: Getty Images

Si el animal recibe un alimento balanceado y formulado para su edad, generalmente obtiene todos los nutrientes que necesita sin recurrir a complementos adicionales.

También existe la creencia de que ofrecer comida casera resulta más saludable que un concentrado especializado. Sin embargo, preparar una dieta equilibrada necesita conocimientos sobre nutrición animal para garantizar el aporte adecuado de nutrientes.

Una alimentación improvisada puede provocar desequilibrios nutricionales que afecten el bienestar del cachorro a mediano y largo plazo.

¿Cómo debe ser la alimentación de un cachorro? Foto: Getty Images

Otro de los mitos que hay es pensar que entre más comida reciba el cachorro, mejor crecerá. Los especialistas recuerdan que el exceso de alimento puede favorecer el sobrepeso desde edades tempranas y aumentar el riesgo de que tengan enfermedades de las articulaciones o del metabolismo. La cantidad adecuada depende de factores como la raza, el tamaño, la edad y el nivel de actividad física.

Por último, algunos dueños de perros creen que cambiar constantemente de alimento ayuda a que el cachorro no se aburra. No obstante, los veterinarios explican que estos cambios bruscos pueden causar trastornos digestivos y dificultar la adaptación del sistema gastrointestinal. Cuando sea necesario hacer un cambio, este debe hacerse de manera paulatina y siguiendo las recomendaciones profesionales.

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Los expertos coinciden en que una alimentación equilibrada durante los primeros meses de vida es fundamental para garantizar un desarrollo saludable. Antes de seguir consejos que no están certificados o seguir tendencias en redes, recomiendan consultar siempre con un médico veterinario, quien podrá orientar la dieta más adecuada según las características y necesidades específicas de cada cachorro.