Los perros son animales de compañía que les brindan a sus dueños una serie de beneficios en su día a día y algunas razas son ideales para reducir el estrés en los humanos, lo cual se debe, en buena parte, a su temperamento tranquilo.

Los veterinarios lo confirman: estas son las razas de perros más afectuosas y amigables con los niños

A diferencia de las razas de trabajo o pastoreo, que mantienen un estado de alerta constante, los perros con vocación terapéutica poseen un carácter tranquilo que facilita en sus dueños la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del bienestar, y reduce significativamente los niveles de cortisol.

A esto se suma que hay perros que tienen la capacidad para interpretar el lenguaje corporal humano. Según los expertos, los canes ideales para combatir la ansiedad logran adaptarse con facilidad al ritmo de vida de su cuidador, ofreciendo una compañía silenciosa, incondicional y afectuosa. Algunas de las razas ideales para bajar el estrés y la ansiedad son las siguientes.

Los perros labradores son ideales para terapia emocional y para reducir el estrés. Foto: Getty Images

Golden y labrador retriever: Estas son de las razas de terapia asistida más usadas en hospitales y colegios. Según el portal Mascotas.com, su disposición amigable y su amor por la interacción humana los convierten en perros excepcionales para aliviar el estrés. Se dice que tienen una alta inteligencia emocional y una capacidad innata para “leer” el estado de ánimo de sus dueños.

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Cavalier king charles spaniel: Esta es una raza pequeña que históricamente fue criada para ser compañía de la realeza y estar en el regazo de sus dueños. Los especialistas aseguran que son perros profundamente empáticos que forman vínculos inquebrantables. Los terapeutas los recomiendan mucho para personas que sufren de ansiedad pero viven en espacios reducidos o no les gustan los perros grandes. El portal Experto Animal indica que son ideales para manejo y asistencia a niños.

Galgo: Aunque el mundo los asocia con las carreras y la velocidad, el Galgo es uno de los perros más tranquilos para tener en casa. Se dice que son animales dóciles, silenciosos y perezosos en interiores. Su presencia elegante y su carácter pausado tienen un efecto relajante en los entornos domésticos.

Pugs: Para una persona ansiosa o con una carga laboral excesiva es una raza ideal porque exige rutinas de ejercicio relajadas. Esta raza es de naturaleza afectuosa que alivia la tensión.

Los perros pug son ideales para las personas que sufren de estrés o ansiedad. Foto: Getty Images

Gran Danés y Terranova: Estas razas tienen un temperamento aplomado, sereno y muy equilibrado. Para personas que sufren de estrés derivado del miedo a la soledad o a la inseguridad, estos perros son un gran apoyo emocional y una sensación de protección incomparable sin ser hiperactivos.