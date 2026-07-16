Los domingos de ciclovía en Bogotá ahora también tienen un espacio especial para las personas que disfrutan recorrer la ciudad junto a sus mascotas. La iniciativa Ruta Sabuesos llegó a varios corredores del tradicional circuito recreativo con una programación pensada para promover el bienestar de los animales de compañía mientras sus familias participan en actividades gratis y reciben orientación sobre cuidados básicos.

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La propuesta ya ha reunido a miles de asistentes durante este año y busca seguir creciendo en diferentes puntos de la capital.

Esta novedad tiene una mezcla de recreación, concursos y recomendaciones para fomentar la tenencia responsable. Uno de los principales atractivos es un concurso de fotografía en movimiento, donde los participantes pueden capturar a sus perros mientras disfrutan de la jornada.

Las mejores imágenes pueden compartirse en redes sociales como parte de la dinámica organizada por los promotores del programa.

Además de las actividades recreativas, Ruta Sabuesos cuenta con un punto de orientación preventiva en el que profesionales entregan información relacionada con nutrición, peso ideal, talla y cuidados generales para los animales de compañía. La idea es resolver dudas frecuentes de los propietarios y brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

Ruta Sabuesos, iniciativa en la ciclovía de Bogotá, busca impulsar el bienestar de las personas y sus mascotas. Foto: IDRD (página web oficial)

Según los organizadores, en este 2026 más de 20.000 animales de compañía han participado en esta experiencia dentro de la ciclovía, consolidando el interés de las familias bogotanas por este tipo de espacios.

La iniciativa es impulsada por OVA Innovación y cuenta con el apoyo de empresas del sector de alimentos y salud para mascotas, además del acompañamiento institucional del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

“En Ruta Sabuesos, sabemos que detrás de cada fotografía hay una historia de amor, entendemos que para los residentes de Bogotá, las mascotas han dejado de ser solo animales de compañía para convertirse en el corazón de sus hogares y los protagonistas de sus día a día. Por eso, nuestra misión va más allá de un concurso: queremos regalar sonrisas y crear recuerdos eternos en cada domingo en la Ciclovía”, señaló Víctor Castro, director de OVA Innovación.

Ruta Sabuesos tiene diferentes opciones que impulsan el disfrute y la recreación de humanos y perros. Foto: IDRD (Página web oficial)

Por su parte, Daniel García Cañón, director del IDRD, afirmó: “Bogotá tiene en la ciclovía uno de sus mayores patrimonios ciudadanos. Cada domingo y festivo, este programa demuestra que el espacio público puede ser un escenario de bienestar, actividad física, convivencia y encuentro. Experiencias como Ruta Sabuesos nos muestran que la ciudad también se vive en familia, incluyendo a los animales de compañía, y que este programa icónico de la ciudad sigue evolucionando para responder a las nuevas formas de disfrutar el espacio público”.

Las personas que quieran participar solo deben ir con sus mascotas a los puntos donde se lleva a cabo la actividad durante la ciclovía, respetando las recomendaciones de seguridad y bienestar para todos los asistentes.

Se aconseja llevar siempre la correa de los animales, mantenerlos hidratados y recoger sus residuos durante el recorrido para garantizar una convivencia adecuada.

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Con esta iniciativa, la ciclovía de Bogotá continúa ampliando su oferta para las familias, convirtiéndose en un espacio donde no solo hay deporte y recreación, sino también educación y experiencias diseñadas para fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas.

La programación continuará en diferentes jornadas, invitando a más ciudadanos a disfrutar de un plan dominical pensado para todos los miembros de la familia, incluidos los de cuatro patas.