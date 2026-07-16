Los gatos se han convertido en compañeros frecuentes de muchas personas, gracias a que combinan independencia con afecto. Aunque suelen ser más independientes que otras mascotas, crean vínculos estrechos con sus cuidadores a través de pequeñas muestras de cariño, como el ronroneo, el contacto físico o el simple hecho de permanecer cerca.

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Además, los gatos se adaptan con facilidad a diferentes estilos de vida, especialmente en hogares con espacios reducidos o personas con rutinas ocupadas. No requieren paseos diarios, son animales muy limpios y disfrutan de momentos de juego y descanso, con una personalidad que resulta única.

No obstante, es importante tener claro que son animales con los que se debe tener determinados cuidados y uno de ellos es prevenir que se suban de peso, pues la acumulación excesiva de grasa afecta directamente a su salud y su calidad de vida. Un gato con sobrepeso puede parecer tranquilo, pero en realidad muchas veces está más cansado, juega menos y se mueve con dificultad.

La obesidad en los gatos puede ocasionar diversas afecciones de salud.

El portal especializado Tienda Animal indica que la obesidad en estos felinos incrementa los riesgos de desarrollar problemas de salud graves como artritis, diabetes mellitus, cálculos urinarios, cáncer de vejiga, enfermedades cardiovasculares y anomalías respiratorias, las cuales inciden en su calidad de vida.

¿Cuáles son las causas?

Detrás de los kilos de más en los michis hay varias causas y algunas de las más frecuentes, de acuerdo con el sitio web Experto Animal, son las siguientes.

Castración : Esta intervención tiene como consecuencia una disminución de las necesidades energéticas.

: Esta intervención tiene como consecuencia una disminución de las necesidades energéticas. Vida sedentaria: Si el gato ingiere más calorías que las que quema en su actividad diaria, estas no se eliminarán y acabarán dando lugar a los kilos de más.

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Alimentación : Una dieta inadecuada para las características del gato, de baja calidad o administrada de forma incorrecta, puede provocar sobrepeso.

: Una dieta inadecuada para las características del gato, de baja calidad o administrada de forma incorrecta, puede provocar sobrepeso. Edad : Con los años, los gatos tienden a reducir su actividad, lo que puede llevar a una ganancia de peso si siguen comiendo las mismas cantidades o alimentos que en su juventud.

: Con los años, los gatos tienden a reducir su actividad, lo que puede llevar a una ganancia de peso si siguen comiendo las mismas cantidades o alimentos que en su juventud. Enfermedades: En ocasiones, algunas patologías pueden ocasionar un aumento de peso. Por ejemplo, un gato con dolor articular es común que se mueva menos.

Es clave prevenir el sobrepeso en los gatos para disminuir la posibilidad de que se enfermen. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar el sobrepeso en los felinos?

La primera recomendación de los expertos para evitar el sobrepeso en los gatos es brindarles una dieta de calidad adaptada a sus características. Además, no hay que excederse en los premios comestibles ni dejar que el incremento de peso se descontrole. Esto significa que, en cuanto se evidencie que comienza a engordar, se deben tomar medidas.

Igualmente, es aconsejable llevarlos al menos una vez al año al veterinario para una revisión general en la que también se pesará. Esta es una forma de mantener un control regular de sus kilos.