Ofertas laborales en Barranquilla: perfiles requeridos y cómo aplicar

Barranquilla registra una mejora en sus indicadores laborales. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo pasó de 9,6 % a 8,5 %, reflejando un comportamiento favorable en la generación de empleo en la ciudad.

Este avance también se evidencia en la apertura de nuevas convocatorias, con opciones disponibles para quienes desean explorar otras alternativas en el mercado laboral local.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a personas que se desempeñan en sectores como salud, manufactura, comercial, consumo masivo y mercadeo, entre otros. Quienes estén interesados en conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos y postularse a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes destacadas. El proceso es gratuito y se realiza de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Técnico biomédico

Empresa: Zentria

Salario: $ 2.619.000

Si tiene pasión por la tecnología médica y desea unirse a un equipo que se esfuerza por lograr resultados excepcionales, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos.

Diagnosticar y reparar fallas en equipos médicos de alta complejidad.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad en el mantenimiento de equipos.

Colaborar con el personal médico para optimizar el uso de los equipos.

Mantener registros detallados de las actividades de mantenimiento realizadas.

Requerimientos:

Título de tecnólogo biomédico o técnico en electromedicina.

Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento de equipos biomédicos.

Conocimientos en normativas de seguridad y calidad del sector salud.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de 12 horas.

Residencia en Ibagué o disposición para trasladarse.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de corte y embisagrado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

El propósito de este rol es asegurar que cada pieza cortada cumpla con los estándares de calidad y precisión que los clientes esperan.

Responsabilidades:

Realizar cortes de madera y tableros con precisión.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

Llevar a cabo tareas de embisagrado y canteo.

Asegurar el mantenimiento adecuado de las herramientas de corte.

Cumplir con las normas de seguridad industrial de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar de corte o similar.

Conocimiento en técnicas de corte de madera.

Habilidad en embisagrado y canteo.

Capacidad para operar maquinaria de corte de manera segura.

Compromiso con la calidad y la seguridad en el trabajo.

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Empleos en contabilidad y finanzas: más de 4.500 vacantes disponibles en Colombia

Asesor

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como asesor, su papel será guiar a los clientes a través de cada etapa del proceso de compra, asegurando que se sientan acompañados y satisfechos.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes según sus necesidades.

Realizar seguimiento a los prospectos del proyecto.

Mantener la información actualizada.

Requerimientos:

Mínimo título de técnico o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o afines.

1 año de experiencia en ventas

Conocimientos en servicio al cliente.

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Preventista TAT con moto

Empresa: Listos S.A.S

Salario: $ 3.261.000

Su experiencia en ventas y su pasión por el servicio al cliente serán fundamentales para alcanzar y superar las metas comerciales.

Responsabilidades:

Visitar clientes en la ruta asignada para ofrecer productos del portafolio.

Asegurar la correcta exhibición y rotación de productos en los puntos de venta.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Mantener relaciones sólidas con los clientes y brindar excelente servicio postventa.

Recoger pedidos y garantizar su entrega oportuna.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como preventista TAT, vendedor TAT o mercaderista.

Moto propia y licencia de conducción vigente.

Conocimiento del mercado de consumo masivo en Barranquilla.

Habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

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Aprendiz mercadeo y ventas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En Homecenter buscan un aprendiz de ventas en Barranquilla centro para que aprenda de cerca sobre servicio al cliente y gestión comercial en un entorno real.

Responsabilidades:

Apoyar en la atención y orientación a clientes en el punto de venta.

Asistir en la exhibición y organización de productos en vitrinas y estanterías.

Colaborar en el proceso de cobro y manejo de caja registradora o sistemas POS.

Brindar soporte en la recepción y almacenamiento de mercancía.

Participar en actividades de inventario y control de stock.

Apoyar en la gestión de solicitudes y reclamaciones básicas de clientes.

Contribuir al cumplimiento de las metas de ventas del equipo.

Requerimientos:

Estar estudiando técnico o tecnólogo en áreas comerciales, mercadeo, gestión empresarial o afines.

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

Vivir en Barranquilla o tener facilidad de desplazamiento al centro de la ciudad.

Manejo de herramientas ofimáticas básicas especialmente Excel.

Conocimiento en sistemas de punto de venta (POS) será un plus.

Actitud proactiva y gran interés por aprender sobre ventas y servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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