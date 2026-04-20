Empleos en contabilidad y finanzas: más de 4.500 vacantes disponibles en Colombia

El área contable y financiera cumple un rol clave en el funcionamiento de las organizaciones, al encargarse de la gestión de recursos, el control de la información y la toma de decisiones estratégicas. Su importancia radica en que permite garantizar la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y una adecuada planificación económica.

En el país, este campo mantiene una demanda constante, reflejada en la disponibilidad de más de 4.500 vacantes de empleo activas, ampliando las oportunidades para quienes buscan avanzar en su trayectoria laboral.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de planeación financiera – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 3.500.000

Este puesto se integra en el área financiera, contribuyendo a los objetivos generales mediante el análisis y la optimización de procesos financieros.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar datos financieros para apoyar la toma de decisiones.

Desarrollar modelos financieros y realizar pronósticos precisos.

Colaborar en la planificación y control del presupuesto.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros.

Preparar informes financieros detallados y presentarlos a la gerencia.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas, Contabilidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de planeación financiera o roles similares.

Conocimiento avanzado en Excel y software de análisis financiero.

Habilidad para interpretar y comunicar datos financieros complejos.

Fuertes habilidades analíticas y atención al detalle.

¡Aplique acá!

Analista de planeación financiera y costos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.178.701

Su rol será vital para asegurarse de que las operaciones sean eficientes y rentables, alineándose con los objetivos generales de la empresa.

Responsabilidades:

Analizar y monitorear los costos de la empresa para asegurar la eficiencia financiera.

Desarrollar y actualizar modelos financieros que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Preparar informes financieros detallados para presentar a la gerencia.

Colaborar con diferentes departamentos para alinear presupuestos y pronósticos.

Identificar oportunidades para mejorar procesos financieros y reducir costos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de planeación financiera y costos o roles equivalentes.

Título universitario en Finanzas, Economía o afines.

Conocimiento avanzado de Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.

¡Aplique acá!

Trabajo sí hay para asesores comerciales: vacantes activas para aplicar

Líder contable administrativo y financiero – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: $ 4.500.000

Si es un profesional apasionado por la contabilidad y la administración, y está listo/a para llevar las prácticas contables a un nuevo nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar procesos contables y financieros.

Asegurar el cumplimiento de normativas y políticas internas.

Elaborar informes financieros y contables.

Gestionar el equipo de contabilidad y finanzas.

Requerimientos:

Título profesional en contabilidad o carreras afines.

Especialización (deseable).

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento en sistemas SARLAFT.

¡Aplique acá!

Contador(a) senior – Bogotá D.C.

Empresa: Logicar Intl S.A.S.

Salario: A convenir

Si es una persona apasionada por los números y desea hacer la diferencia en un entorno dinámico, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Elaboración y análisis de estados financieros.

Causación de facturas de compra y venta.

Conciliaciones bancarias.

Manejo de impuestos.

Presentación de informes contables.

Apoyo en cierres contables mensuales.

Manejo de software contable.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 3 años.

Conocimiento en normatividad contable y tributaria.

Manejo de herramientas ofimáticas.

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Contador público – Cali

Empresa: Seguridad Y Vigilancia Self Security LTDA

Salario: $ 4.500.000

En este rol crucial, será responsable de manejar impuestos y elaborar informes financieros que impacten directamente en el crecimiento de la compañía.

Responsabilidades:

Gestión de impuestos.

Exógena y nómina electrónica.

Generación de informes de rentabilidad y estados financieros.

Manejo de personal asignado.

Requerimientos:

Contador Público (con tarjeta profesional).

Experiencia mínima de 1 año.

Excel avanzado y manejo de sistemas contables.

Enfoque analítico y proactivo.

¡Aplique acá!

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