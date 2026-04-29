La contabilidad: el motor silencioso del comercio exterior colombiano

En el comercio exterior colombiano, todo parece girar alrededor del movimiento: barcos que cruzan océanos, contenedores que recorren miles de kilómetros y camiones que recorren el país como si cada minuto definiera el destino de una empresa. Es un mundo vibrante, lleno de retos, metas y sueños que se empacan y se envían al mundo.

Pero detrás de ese ritmo frenético existe un pilar silencioso, casi invisible, que sostiene cada logro y cada avance: la contabilidad.

La logística: motor invisible del crecimiento empresarial

Sí, esa área que muchos siguen viendo como un simple trámite administrativo, cuando en realidad es la brújula que permite que una empresa no solo avance, sino que lo haga con propósito. Allí se encuentran las certezas que permiten crecer sin miedo, tomar decisiones con claridad y construir un futuro que no dependa de la suerte, sino de la verdad de los números.

La contabilidad, es, en esencia, el mapa que evita que una empresa se pierda en el camino.

Las autoridades, los puertos y los entes de control revisan la trazabilidad contable con la misma atención con la que un capitán revisa su carta de navegación. Y cuando esa base está débil, los riesgos no solo se traducen en sanciones: también se reflejan en oportunidades perdidas, en puertas que no se abren y en alianzas que se enfrían.

Porque una empresa no es solo cifras. Es un sueño colectivo. Es el esfuerzo de quienes madrugan, de quienes creen, de quienes apuestan por un país capaz de competir con el mundo.

Y cuando la contabilidad falla, no solo se tambalean los estados financieros. También se debilita la confianza que sostiene ese sueño.

Desde nuestra experiencia en Opertrans de Colombia hemos visto esta historia repetirse. Empresas con un enorme potencial que avanzan con fuerza en lo operativo, pero con una base contable frágil que les impide despegar por completo. Por eso insistimos, con respeto y convicción, en que el departamento contable merece el mismo cuidado, la misma atención y la misma inversión que cualquier otra área estratégica.

No es un asunto administrativo. Es un acto de visión.

Una contabilidad sólida no solo evita problemas: abre caminos. Permite soñar más lejos, crecer con seguridad y conquistar mercados que antes parecían imposibles. Permite tomar decisiones con la serenidad de quien conoce su verdadero punto de partida.

En un mundo donde la transparencia es un valor y la trazabilidad una exigencia, fortalecer la contabilidad es fortalecer el futuro.

El comercio exterior no inicia en el puerto ni termina en la bodega. Empieza en los números y termina en los números. Y entenderlo no es un acto técnico: es un acto de liderazgo.

Porque quien cuida sus números, cuida su empresa. Quien cuida su empresa, cuida a su gente. Y quien cuida a su gente, finalmente, construye país.

Katherine Lozano Rojas, CEO y fundadora Opertrans de Colombia