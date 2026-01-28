Enfermeros y auxiliares: hay más de 500 vacantes activas en todo el país

El cuidado de la salud depende, en gran medida, del trabajo que realizan enfermeros y auxiliares, quienes cumplen un papel esencial en la atención de pacientes y en el funcionamiento de los servicios asistenciales. Su labor diaria se ha convertido en un pilar para la sostenibilidad del sistema sanitario en Colombia.

Esta relevancia se traduce en la apertura de más de 500 vacantes para enfermeros y auxiliares en todo el país, con oportunidades de vinculación laboral estable y proyección de carrera en un campo que mantiene una alta demanda.

¿Cómo postularse?

Los interesados en estas ofertas pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Enfermero especialista en cuidado crítico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Como enfermero(a) especialista en cuidado crítico, será una pieza clave en el equipo, contribuyendo directamente al cuidado intensivo de los pacientes.

Responsabilidades:

Brindar atención especializada a los pacientes en unidades de cuidado intensivo.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los pacientes críticamente enfermos.

Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.

Mantener registros precisos y detallados de la atención brindada a cada paciente.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Licenciatura en enfermería con especialización en cuidado crítico.

Mínimo 3 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos.

Habilidad comprobada en el manejo de equipos médicos avanzados

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Compromiso con la mejora continua y el aprendizaje.

¡Aplique acá!

Enfermera jefe de núcleo – Neiva

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 2.600.000 a 3.000.000

Si tiene la vocación de cuidar y hacer crecer cada día, esta es la oportunidad para usted.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar el equipo de enfermería del núcleo.

Asegurar la calidad y seguridad en la atención al paciente.

Implementar y supervisar protocolos de atención integral.

Desarrollar planes de mejora continua para el servicio de salud.

Colaborar con otros departamentos para optimizar la atención al paciente.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en área asistencial, con responsabilidades administrativas y de liderazgo.

Conocimiento en Resolución 3280 e indicadores en salud.

Manejo de personal y liderazgo de equipos de enfermería.

Conocimiento en gestión de docencia–servicio.

Conocimiento en salud pública.

Conocimiento en seguridad del paciente.

Conocimiento en farmacovigilancia.

Conocimiento en auditoría en salud.

Manejo y control del gasto de insumos y medicamentos.

Nivel de excel intermedio.

Habilidades en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y generación de valor en salud.

¡Aplique acá!

Enfermera jefe – Chía

Empresa empleadora: Activos S.A.S

Salario: 4.000.000 a 4.100.000

En este rol, será clave en la planificación, organización y coordinación del equipo de enfermería para asegurar el bienestar y la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar las actividades del equipo de enfermería.

Supervisar la atención integral y personalizada a los pacientes.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad.

Liderar reuniones de equipo para mejorar la calidad del servicio.

Colaborar con otros departamentos para optimizar el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Título en Enfermería con registro profesional vigente.

Experiencia mínima de 5 años como enfermera jefe o en roles similares.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento actualizado en protocolos de salud y seguridad.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enfermería – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

En este rol, será parte integral de un equipo comprometido con la excelencia médica y el bienestar del paciente, contribuyendo directamente al éxito de las operaciones clínicas.

Responsabilidades:

Realizar estudios polisomnográficos y análisis de datos.

Asistir a los pacientes durante los procedimientos de diagnóstico.

Colaborar con el equipo médico para asegurar diagnósticos precisos.

Mantener actualizados los registros clínicos de los pacientes.

Asegurar un entorno seguro y cómodo para los pacientes durante los estudios.

Requerimientos:

Certificación como auxiliar de enfermería o técnico en enfermería.

Experiencia previa en estudios polisomnográficos.

Conocimiento en el manejo de equipos de diagnóstico del sueño.

Habilidad para trabajar en un entorno clínico.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.