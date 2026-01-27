Sector salud busca personal: más de 4.000 ofertas activas, aplique acá

El sector salud sigue consolidándose como uno de los pilares del empleo en Colombia, gracias a su carácter esencial y a la demanda permanente de talento humano. La estabilidad que ofrece esta actividad, sumada a su crecimiento sostenido, ha permitido la apertura de más de 4 mil vacantes abiertas, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.
Estas oportunidades laborales representan una alternativa sólida para quienes buscan empleos formales, continuidad laboral y proyección profesional, en un campo que requiere personal capacitado para garantizar la atención y el bienestar de la población.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Profesional en psicología – Cali
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
Este rol es esencial para asegurar la permanencia de los estudiantes en sus proyectos personales y profesionales mediante la inducción, formación integral y el apoyo psicosocial y socioeconómico.
Responsabilidades:
- Implementar procesos de inducción para nuevos estudiantes.
- Diseñar programas de formación integral.
- Proveer apoyo psicosocial a los estudiantes.
- Ofrecer orientación socioeconómica para facilitar la permanencia académica.
- Colaborar con equipos académicos para dar soporte educativo.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología con posgrado preferiblemente en educativa.
- Experiencia en entornos educativos o académicos.
- Habilidades en orientación y consejería.
- Conocimiento en desarrollo y promoción de la salud mental.
Médico general – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.500.000 a 4.800.000
Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.
Responsabilidades:
- Evaluar a los pacientes de consulta externa.
- Diagnosticar diversas patologías.
- Intervenir médicamente según el diagnóstico.
- Garantizar una atención oportuna y segura.
- Proveer un manejo idóneo y humanizado.
- Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.
Requerimientos:
- Pregrado en Medicina.
- Tarjeta profesional vigente.
- Formación en medicina general.
- Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.
Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.711.000
Este rol es crucial para inspirar confianza en los consumidores y garantizar un servicio de calidad.
Responsabilidades:
- Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
- Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
- Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
- Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.
Requerimientos:
- Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
- Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
- Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.
Auxiliar de laboratorios clínicos – Envigado
Empresa: Universidad EIA
Salario: A convenir
Este rol es fundamental para brindar soporte operativo y administrativo en actividades de investigación dentro del laboratorio clínico.
Responsabilidades:
- Preparar reactivos y soluciones.
- Mantener el laboratorio limpio y organizado.
- Preparar equipos y materiales para experimentos.
- Gestionar inventarios y registrar actividades.
- Cumplir con normas de seguridad.
Requerimientos:
- Título de tecnólogo en biomédico, enfermería o APH.
- 2 años de experiencia en el sector de educación.
- Experiencia en manejo de equipos médicos y biomédicos.
- Conocimiento en mantenimiento de equipos e inventarios.
- Habilidad para el manejo de proveedores y compras.
