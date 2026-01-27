Sector salud busca personal: más de 4.000 ofertas activas, aplique acá

El sector salud sigue consolidándose como uno de los pilares del empleo en Colombia, gracias a su carácter esencial y a la demanda permanente de talento humano. La estabilidad que ofrece esta actividad, sumada a su crecimiento sostenido, ha permitido la apertura de más de 4 mil vacantes abiertas, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Estas oportunidades laborales representan una alternativa sólida para quienes buscan empleos formales, continuidad laboral y proyección profesional, en un campo que requiere personal capacitado para garantizar la atención y el bienestar de la población.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Profesional en psicología – Cali

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

Este rol es esencial para asegurar la permanencia de los estudiantes en sus proyectos personales y profesionales mediante la inducción, formación integral y el apoyo psicosocial y socioeconómico.

Responsabilidades:

Implementar procesos de inducción para nuevos estudiantes.

Diseñar programas de formación integral.

Proveer apoyo psicosocial a los estudiantes.

Ofrecer orientación socioeconómica para facilitar la permanencia académica.

Colaborar con equipos académicos para dar soporte educativo.

Requerimientos:

Profesional en Psicología con posgrado preferiblemente en educativa.

Experiencia en entornos educativos o académicos.

Habilidades en orientación y consejería.

Conocimiento en desarrollo y promoción de la salud mental.

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

Evaluar a los pacientes de consulta externa.

Diagnosticar diversas patologías.

Intervenir médicamente según el diagnóstico.

Garantizar una atención oportuna y segura.

Proveer un manejo idóneo y humanizado.

Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

Pregrado en Medicina.

Tarjeta profesional vigente.

Formación en medicina general.

Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Este rol es crucial para inspirar confianza en los consumidores y garantizar un servicio de calidad.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Auxiliar de laboratorios clínicos – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para brindar soporte operativo y administrativo en actividades de investigación dentro del laboratorio clínico.

Responsabilidades:

Preparar reactivos y soluciones.

Mantener el laboratorio limpio y organizado.

Preparar equipos y materiales para experimentos.

Gestionar inventarios y registrar actividades.

Cumplir con normas de seguridad.

Requerimientos:

Título de tecnólogo en biomédico, enfermería o APH.

2 años de experiencia en el sector de educación.

Experiencia en manejo de equipos médicos y biomédicos.

Conocimiento en mantenimiento de equipos e inventarios.

Habilidad para el manejo de proveedores y compras.

