Sector salud busca personal: más de 4.000 ofertas activas, aplique acá

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

27 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

El sector salud sigue consolidándose como uno de los pilares del empleo en Colombia, gracias a su carácter esencial y a la demanda permanente de talento humano. La estabilidad que ofrece esta actividad, sumada a su crecimiento sostenido, ha permitido la apertura de más de 4 mil vacantes abiertas, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Estas oportunidades laborales representan una alternativa sólida para quienes buscan empleos formales, continuidad laboral y proyección profesional, en un campo que requiere personal capacitado para garantizar la atención y el bienestar de la población.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

Nueva EPS busca talento médico: vacante de médico auditor regional en Bogotá.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Profesional en psicología – Cali

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

Este rol es esencial para asegurar la permanencia de los estudiantes en sus proyectos personales y profesionales mediante la inducción, formación integral y el apoyo psicosocial y socioeconómico.

Responsabilidades:

  • Implementar procesos de inducción para nuevos estudiantes.
  • Diseñar programas de formación integral.
  • Proveer apoyo psicosocial a los estudiantes.
  • Ofrecer orientación socioeconómica para facilitar la permanencia académica.
  • Colaborar con equipos académicos para dar soporte educativo.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología con posgrado preferiblemente en educativa.
  • Experiencia en entornos educativos o académicos.
  • Habilidades en orientación y consejería.
  • Conocimiento en desarrollo y promoción de la salud mental.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

  • Evaluar a los pacientes de consulta externa.
  • Diagnosticar diversas patologías.
  • Intervenir médicamente según el diagnóstico.
  • Garantizar una atención oportuna y segura.
  • Proveer un manejo idóneo y humanizado.
  • Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

  • Pregrado en Medicina.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Formación en medicina general.
  • Cursos actualizados en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Este rol es crucial para inspirar confianza en los consumidores y garantizar un servicio de calidad.

Responsabilidades:

  • Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.
  • Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.
  • Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.
  • Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

  • Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.
  • Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.
  • Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de laboratorios clínicos – Envigado

Empresa: Universidad EIA

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para brindar soporte operativo y administrativo en actividades de investigación dentro del laboratorio clínico.

Responsabilidades:

  • Preparar reactivos y soluciones.
  • Mantener el laboratorio limpio y organizado.
  • Preparar equipos y materiales para experimentos.
  • Gestionar inventarios y registrar actividades.
  • Cumplir con normas de seguridad.

Requerimientos:

  • Título de tecnólogo en biomédico, enfermería o APH.
  • 2 años de experiencia en el sector de educación.
  • Experiencia en manejo de equipos médicos y biomédicos.
  • Conocimiento en mantenimiento de equipos e inventarios.
  • Habilidad para el manejo de proveedores y compras.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

