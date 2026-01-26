Hay más de 153 mil vacantes disponibles en el país: revise cómo aplicar gratis

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando una amplia oferta de empleo, con más de 153.000 vacantes activas disponibles en diferentes sectores y regiones del país. Este volumen de oportunidades refleja una demanda constante de talento humano y abre el panorama para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

La oferta disponible se caracteriza por su diversidad, con vacantes que responden a las necesidades actuales de distintos sectores productivos. Esto amplía el abanico de oportunidades para personas en diferentes etapas de su trayectoria laboral, en un contexto donde el empleo formal sigue siendo protagonista.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, finanzas, salud y mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.

Analista de experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Diseño e implementación de las encuestas para lo que se requiere entendimiento del objetivo del negocio, diseñar el formulario, solicitar las bases de datos a BI o integraciones necesarias, implementarlas en las herramientas adecuadas y ejecutar/monitorear las encuestas.

Construcción de tableros y gráficos de análisis en las diferentes herramientas que dispone la compañía para realizar análisis de información estructurada y no estructurada de la Voz del Cliente.

Análisis cruzado entre los resultados de las mediciones de experiencia (Hotjar, Surveymonkey, Qualtrics entre otros) y otras fuentes de información que permita identificar dolores/fricciones del negocio, generando insights de la voz del cliente y traduciéndolos en informes correspondientes a los diferentes equipos/células.

Entregar los informes a los diferentes equipos/células que permitan construir planes de mejora enfocados en esos dolores identificados y poder cerrar la brecha de la experiencia.

Hacer el seguimiento a los planes de mejora de los equipos/células con el objetivo de aumentar los indicadores de satisfacción y mejorar el proceso.

Apoyar el diseño de encuestas y medición a los diferentes equipos/células de la compañía según los requerimientos.

Identificar encuestas, implementarlas, analizarlas y generar conclusiones de las mediciones de Experiencia (NPS, CES y CSAT) identificando oportunidades de mejora que nos lleven al cumplimiento de los objetivos del negocio.

Construir y evolucionar modelos Close The Loop que permitan mejorar la experiencia de los clientes en los diferentes productos y servicios de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en administración, comunicación, ingenierías o afines

Deseable estudios o experiencia en customer experience o diseño de producto.

Experiencia laboral mínima de 3 años en proceso de mercadeo de experiencia de clientes.

Manejo de herramientas como Qualtrics, Hotjar, Lucid (flujos), CRMs

Conocimiento en metodologías de análisis de la experiencia (Customer Journey Maps)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su labor será importante para garantizar el análisis de inversión y capacidad de endeudamiento, contribuyendo al éxito de la Unidad de Microcrédito.

Responsabilidades:

Brindar asesoría comercial a microempresarios.

Realizar análisis de inversión y capacidad de endeudamiento.

Levantar y registrar información relevante para el análisis crediticio.

Cumplir con las metas de colocación de la Unidad de Microcrédito.

Promover productos financieros entre asociados.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras financieras, económicas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en microcrédito.

Conocimiento en productos y normatividad financieros.

Experiencia en análisis de créditos y manejo de herramientas ofimáticas.

Habilidades en gestión comercial y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.711.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como regente farmacéutico, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que valora la innovación y el compromiso con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Asegurar que la droguería cumpla con todos los requisitos legales vigentes.

Brindar asesoría experta sobre productos farmacéuticos a los clientes.

Mantener actualizados los registros y documentación de la farmacia.

Coordinar el suministro y almacenamiento adecuado de medicamentos.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia o Técnico en Farmacia.

Experiencia mínima de 1 año en el sector farmacéutico.

Conocimientos sólidos en normativas legales de farmacia.

Habilidades en atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Social y content creator – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en mercadeo, comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de tienda – Santa Marta

Empresa: Studio F

Salario: 2.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Studio F busca un apasionado por la moda con habilidades excepcionales en liderazgo y gestión para coordinar las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Gestionar el funcionamiento diario del punto de venta.

Liderar y motivar al equipo para cumplir con los objetivos.

Supervisar la correcta implementación de los KPI’s.

Manejar y controlar inventarios eficientemente.

Elaborar y gestionar las mallas horarias del personal.

Requerimientos:

Experiencia previa en tiendas de ropa o calzado.

Conocimiento en manejo de KPI y control de inventarios.

Habilidad para liderar equipos y resolver conflictos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo fines de semana.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

