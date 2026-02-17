Bogotá: hay vacantes en el sector salud con salarios competitivos, postúlese gratis

Instituciones médicas de la capital colombiana buscan reforzar sus equipos de trabajo con talento capacitado que contribuya a garantizar una atención oportuna y de calidad. Como parte de esta estrategia de fortalecimiento, las convocatorias están dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia que deseen acceder a empleos con remuneraciones competitivas y oportunidades de desarrollo profesional.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, registrarse sin costo, completar o actualizar su perfil profesional y enviar su hoja de vida a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en Bogotá. Foto: Europa Press via Getty Images

Medico laboral ARL

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente a los objetivos generales de salud ocupacional de la organización, participando activamente en la prevención y gestión de riesgos laborales.

Responsabilidades:

Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.

Participar activamente en la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Realizar evaluaciones médicas ocupacionales periódicas.

Diseñar y ejecutar programas de salud preventiva y de promoción.

Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.

Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Epidemiólogo

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 9.000.000 a 9.300.000

Como epidemiólogo especialista en salud pública, tendrá un rol crucial dentro del equipo, asegurando que se cumplan las normativas de salud pública y colaborando estrechamente con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Responsabilidades:

Realizar investigaciones epidemiológicas para identificar patrones y causas de enfermedades.

Diseñar y evaluar programas de prevención y control de enfermedades.

Colaborar con las autoridades de salud para mejorar la vigilancia epidemiológica.

Proporcionar análisis y reportes sobre datos de salud pública para la toma de decisiones.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de salud pública en todas las actividades.

Requerimientos:

Título profesional en Epidemiología o Salud Pública.

Experiencia mínima de 3 años en el campo de la salud pública o epidemiología.

Conocimiento profundo de las normativas de salud pública y del SGSSS.

Habilidades analíticas para interpretar datos y realizar informes detallados.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente con diferentes actores del sector salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Empresas del sector salud abren nuevas vacantes de empleo: así puede aplicar gratis

Médico especialista pediatra

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 9.000.000 a 9.500.000

Si desea contribuir a un proyecto de salud infantil con propósito y crecer junto a un equipo de profesionales dedicados, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos.

Diagnosticar y tratar enfermedades y condiciones en niños.

Colaborar con otros profesionales de la salud para ofrecer un enfoque integral del cuidado infantil.

Participar en programas de prevención y educación para la salud infantil.

Realizar seguimientos periódicos y evaluar el progreso de los tratamientos.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialización en Pediatría acreditado.

Experiencia mínima de 1 año como médico pediatra o especialista en pediatría.

Registro profesional vigente y en regla.

Habilidades destacadas en comunicación y trato con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de calidad salud

Empresa: Compensar

Salario: 5.668.100

¿Es un apasionado por la mejora de la calidad en el sector salud? ¡Esta es su oportunidad para marcar la diferencia! Como profesional en calidad, será fundamental para asegurar la calidad y la seguridad en los servicios de salud.

Responsabilidades:

Realizar auditorías de calidad en los servicios de salud.

Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad.

Elaborar informes de gestión y propuestas de mejora continua.

Coordinar actividades de capacitación en temas de calidad.

Monitorear y analizar indicadores de calidad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines a la salud o calidad.

Experiencia mínima de 3 años en roles de gestión de calidad como profesional, líder o especialista en calidad.

Conocimiento en sistemas de gestión de calidad y auditorías.

Habilidades avanzadas en análisis de datos y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas de mejora.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.