Cultura, propósito y aprendizaje: claves de la marca empleadora en entornos de transformación

En un entorno laboral marcado por la competencia del talento y la evolución constante de las habilidades, las organizaciones enfrentan el desafío de atraer, desarrollar y retener equipos alineados con sus objetivos.

SEMANA conversó con Natalia Giraldo, directora de Talento y Cultura de Parque Explora, sobre cómo se construye una propuesta de valor para los colaboradores, qué prácticas inciden en su desarrollo y qué aprendizajes pueden orientar a quienes buscan nuevas oportunidades.

Cultura organizacional y sentido del trabajo

Más allá de los beneficios o las condiciones contractuales, la marca empleadora se configura en la manera como las organizaciones definen su cultura, cuyo propósito se vincula con la generación de conocimiento y el impacto en su entorno.

De acuerdo con Giraldo, esta visión se debe traducir en dinámicas colaborativas, entornos de confianza y una orientación constante al aprendizaje. Los colaboradores encontrarían así una conexión entre su trabajo, el entorno y los resultados de su labor.

Atracción de talento y criterios de selección

En los procesos de vinculación, la evaluación del talento va más allá de las habilidades técnicas. La vocera resalta que aspectos como la capacidad de aprendizaje, la afinidad con el propósito y las habilidades relacionales adquieren un peso relevante en la toma de decisiones.

Este enfoque responde a un entorno laboral en el que la adaptabilidad y la disposición para aprender son determinantes. La autenticidad, más que la preparación de respuestas, se convierte en un criterio que permite identificar perfiles que puedan integrarse a dinámicas de trabajo colaborativas y cambiantes.

Bienestar y equilibrio en la experiencia laboral

El bienestar se ha vuelto un factor clave en la marca empleadora, pero su impacto depende de qué tan coherente es en la práctica. Más allá de los beneficios, lo que pesa es cómo se gestionan las cargas de trabajo, qué tanta flexibilidad real existe y cómo actúan los líderes en el día a día.

Giraldo señala que ahí es donde se define la percepción de los equipos. La posibilidad de sostener un equilibrio entre lo personal y lo laboral termina influyendo directamente en cómo una organización es vista y recomendada como lugar para trabajar.

Innovación, aprendizaje y empleabilidad

La innovación también entra en juego en la marca empleadora, sobre todo cuando se traduce en oportunidades concretas de aprendizaje. Hoy, el talento presta atención a qué tanto puede moverse, probar y desarrollar nuevas habilidades dentro de una organización.

Según Natalia Giraldo, la empleabilidad ya no depende únicamente de la experiencia acumulada, sino de la capacidad de aprender, adaptarse y trabajar en red. Las organizaciones que promueven estos entornos contribuyen a su sostenibilidad y al desarrollo profesional de sus colaboradores. Ese posicionamiento también se refleja en sus procesos de selección, que actualmente se mantienen activos.

Vacantes disponibles

A continuación, algunas de las vacantes disponibles en Parque Explora para quienes deseen explorar nuevas oportunidades laborales. Las postulaciones se realizan de manera gratuita y 100 % virtual a través de la sección de Semana Empleos.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Cortesía Parque Explora

Médico(a) veterinario(a) - Medellín

Salario: A convenir

En el rol de médico(a) veterinario(a) con experiencia en fauna silvestre, exóticos y peces, será parte integral del equipo, asegurando la salud y el bienestar de la fauna diversa.

Responsabilidades:

Evaluar y atender la salud de diversas especies de fauna silvestre y peces.

Liderar programas de prevención y tratamiento médico para animales.

Colaborar con el equipo en iniciativas de conservación y educación.

Documentar y reportar diagnósticos y tratamientos realizados.

Participar en la mejora continua de protocolos veterinarios.

Requerimientos:

Título en Medicina Veterinaria o Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Experiencia mínima de 12 meses en cuidado de fauna silvestre, peces o exóticos.

Conocimiento en diagnóstico y tratamiento de enfermedades animales.

Habilidad para trabajar en equipo e iniciativas de conservación.

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Profesional de diseño gráfico – Medellín

Salario: A convenir

Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde cada proyecto permite el desarrollo profesional y el aprendizaje continuo.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para exposiciones y materiales educativos.

Supervisar la producción de material gráfico asegurando su calidad y coherencia.

Mantenerse actualizado con tendencias de diseño y aplicarlas en los proyectos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como diseñador gráfico o diseñador visual en agencias o empresas.

Conocimiento avanzado de herramientas como Adobe Creative Suite.

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Títulos o certificaciones en Diseño Gráfico o campos relacionados.

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Ofertas laborales de la semana: hay más de 125 mil vacantes disponibles en todo el país

Coordinador de artes y tecnologías – Medellín

Salario: A convenir

¿Le apasiona la intersección entre arte y tecnología? Únase al equipo y transforme la manera en que la educación se vive y se experimenta.

Responsabilidades:

Liderar el diseño y desarrollo de escenarios para el aprendizaje.

Desarrollar proyectos de arte y tecnología que integren la investigación artística.

Coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios.

Organizar convocatorias y exposiciones.

Requerimientos:

Especialista en Artes, Arquitecto/a Diseñador/a Maestro/a en Artes Plásticas y Visuales/ Ingeniero en Diseño de Entretenimiento Digital.

Mínimo 8 años de experiencia en desarrollo de escenarios museográficos y 5 años en liderazgo de equipos.

Conocimientos en programación y desarrollo de software.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.