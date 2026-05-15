Empresas abren vacantes de temporada: así puede postularse gratis

Las vacantes de temporada se presentan como una alternativa para quienes buscan generar ingresos en periodos específicos del año. Este tipo de oportunidades permite adquirir experiencia, fortalecer habilidades de relacionamiento y adaptarse a entornos laborales dinámicos en poco tiempo.
Además, ofrecen flexibilidad en la jornada y la posibilidad de explorar distintos entornos laborales, lo que resulta útil para quienes desean complementar otras actividades. Como resultado, se encuentran vacantes activas en el país para quienes buscan acceder a estas oportunidades laborales.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Auxiliar de temporada – Armenia
Empresa: Arturo Calle
Salario: $ 1.750.905
Arturo Calle requiere personal con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos de venta en la temporada.
Responsabilidades:
- Apoyar el proceso de ventas y de organización del almacén.
- Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.
Requerimientos:
- No requiere experiencia.
- Ser mayor de edad.
- Disponibilidad de tiempo completo.
- Contrato por obra o labor directamente con la empresa.
Mercaderista con moto – Bucaramanga
Empresa: Listos S.A.S.
Salario: $ 1.750.000
En este rol, será clave para la expansión de la marca, trabajando directamente con el equipo de mercadeo para asegurar que los productos estén siempre visibles y bien posicionados en los puntos de venta.
Responsabilidades:
- Visitar regularmente los puntos de venta asignados para asegurar la correcta exhibición de los productos.
- Ejecutar estrategias de mercadeo para aumentar la visibilidad y rotación de los productos.
- Mantener actualizada la información sobre el inventario y reportar necesidades de reposición.
- Fomentar relaciones positivas con los encargados de los puntos de venta para facilitar las actividades promocionales.
Requerimientos:
- Experiencia previa como mercaderista o en un rol similar de ventas.
- Moto propia y licencia de conducción vigente.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Conocimiento del mercado local y habilidad para identificar oportunidades de mejora.
Cajero (Auxiliar polivalente temporada) – Bogotá D.C.
Empresa: Grupo Éxito
Salario: $ 1.751.000
Como cajero o cajera, será fundamental para ofrecer una experiencia de compra ágil y amable a los clientes, tanto en caja como en el piso de ventas.
Responsabilidades:
- Procesar transacciones de venta en caja registradora.
- Manejar efectivo, tarjetas y otros métodos de pago.
- Brindar una atención al cliente amable y eficiente.
- Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.
- Mantener el área de caja organizada y limpia.
- Colaborar en el surtido y organización de mercancía en piso de ventas.
- Asegurar el correcto etiquetado y precio de los productos.
Requerimientos:
- Bachiller en curso (mínimo 9.°) o bachiller completo.
- Experiencia no requerida.
- Manejo básico de caja registradora.
- Atención al cliente.
- Manejo de efectivo.
- Lectura de precios y códigos de barras.
- Disponibilidad para trabajar por temporada.
- Contrato directo con la compañía.
- Posibilidad de vinculación posterior a la temporada.
Operador logístico temporada – Monteria
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
En Homecenter Montería están sumando un operador logístico para apoyar el movimiento de mercancía en tienda y aprender de primera mano cómo funciona el mundo de los inventarios.
Responsabilidades:
- Recibir, almacenar y organizar la mercancía en la bodega de la tienda.
- Realizar el surtido de productos en los lineales y zonas de exhibición.
- Ejecutar inventarios cíclicos y generales para garantizar la exactitud de las existencias.
- Utilizar lectores de código de barras y sistemas POS para el registro de movimientos de mercancía.
- Apoyar en las labores de despacho y entrega de productos a los clientes.
- Mantener el orden y la limpieza de las áreas de trabajo.
- Colaborar con el equipo de logística en las operaciones diarias de la tienda.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en manejo de inventarios, lectores de código de barras, sistemas POS y manipulación de mercancía.
- Conocimiento en herramientas básicas de bodega.
- Capacidad para trabajar en equipo y orientación al detalle.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad presencial en Homecenter Montería.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.