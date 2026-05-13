Más de 125.000 vacantes activas en Colombia: así puede postularse hoy

En Colombia, para marzo de 2026, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 8,8 %, lo que representó una disminución frente al 9,6 % registrado en el mismo mes de 2025. Por su parte, la tasa global de participación alcanzó el 65,0 %, mientras que la tasa de ocupación se situó en 59,3 %, reflejando un comportamiento favorable en el mercado laboral colombiano.

En línea con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en el país, hay más de 125 mil ofertas laborales, disponibles en distintas regiones y para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las oportunidades haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Generalista gestión humana – Cartagena

Empresa: Studio F

Salario: $ 3.300.000 a $ 3.600.000

Studio F busca un perfil generalista, con visión estratégica y experiencia en el sector retail, capaz de gestionar procesos de atracción, desarrollo, clima, desempeño, relaciones laborales y acompañamiento a líderes.

Responsabilidades:

Ser socio estratégico de las áreas asignadas, entendiendo sus necesidades y proponiendo soluciones de talento alineadas al negocio.

Liderar procesos generalistas de gestión humana.

Acompañar a líderes en toma de decisiones relacionadas con estructura, productividad, manejo de equipos y desarrollo de talento.

Gestionar indicadores de talento humano y planes de acción enfocados en rotación, ausentismo y desempeño.

Promover la cultura organizacional y asegurar el cumplimiento de políticas internas.

Brindar soporte en relaciones laborales, procesos disciplinarios y normativa vigente.

Participar en proyectos estratégicos de transformación organizacional y fortalecimiento de talento.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años como business partner o roles generalistas de gestión humana.

Experiencia indispensable en empresas del sector retail, consumo masivo o compañías de alta operación.

Conocimiento integral de procesos de talento humano y legislación laboral colombiana.

Alta capacidad de relacionamiento, influencia, liderazgo y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder punto de venta – Villavicencio

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como gerente de tienda o coordinador de ventas al detalle y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación técnica o tecnóloga en ventas/regencia/administración.

Si cumple con los requisitos, aplique acá

Cali registra nuevas oportunidades laborales: vacantes activas en distintos sectores

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Como técnico en servicios farmacéuticos, será fundamental en el manejo de medicamentos en el entorno hospitalario, garantizando su correcta dispensación y ofreciendo información precisa sobre ellos.

Responsabilidades:

Realizar la gestión de la farmacia manteniendo un adecuado control de inventarios.

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los diferentes procesos asistenciales.

Brindar información clara y precisa sobre los medicamentos y dispositivos médicos a los pacientes y al equipo médico.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en el manejo de los medicamentos y dispositivos médicos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año incluyendo prácticas en el área asistencial intrahospitalario.

Habilidades en la recepción almacenamiento distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos del servicio farmacéutico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director comunicación de marca – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol clave, será el responsable de comunicación de marca, liderando el desarrollo de estrategias que potencian la relevancia y reconocimiento de la marca en un mercado competitivo.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación de marca innovadoras.

Coordinar campañas de marketing para fortalecer la imagen de la empresa.

Colaborar con equipos internos para asegurar la coherencia de la marca en todos los canales.

Supervisar la creación de contenido atractivo y relevante.

Monitorear y analizar el impacto de las estrategias de comunicación en el mercado.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de comunicación de marca de 2 años hasta 5 años en roles con conocimientos similares

Profesional en administración de empresas, negocios, Diseño Gráfico, Industrial, de Modas, o Mercadeo y afines.

Conocimiento en producción de material impreso, casting y modelos, redes sociales y tendencias.

Habilidad para desarrollar y ejecutar estrategias de marca efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y gestionar múltiples proyectos.

Conocimiento profundo de tendencias del mercado y comportamiento del consumidor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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