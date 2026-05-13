¿Busca empleo? Hay más de 127 mil vacantes activas en Colombia

En marzo de 2026, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 %, alcanzando el nivel más bajo para este mes desde 2021, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta variación estuvo acompañada por un aumento de 650.000 personas ocupadas frente al mismo periodo del año anterior, evidenciando una mejora en la dinámica del empleo a nivel nacional.

Bajo este escenario, el país cuenta con más de 127.000 vacantes activas, disponibles en distintas regiones y para perfiles con diferentes niveles de experiencia, ampliando las opciones para quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Asesor/a comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Kalley

Salario: A convenir

En Kalley buscan un(a) asesor(a) comercial que ame conectar con las personas, asesorar con autenticidad y hacer que cada experiencia cuente.

Responsabilidades:

Brindar una atención cercana y fresca al cliente.

Asesorar sobre nuestros productos y sus beneficios.

Impulsar las ventas y cumplir el presupuesto asignado.

Exhibir la marca con creatividad y entusiasmo.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas (ideal: tecnología, telefonía o electrodomésticos).

Conocimientos en servicio al cliente, ventas, mercadeo y exhibición.

¡Postúlese acá!

Reclutador – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Como reclutador, jugará un papel crucial en la identificación y atracción de talento que impulse el crecimiento organizacional.

Responsabilidades:

Redactar y publicar ofertas laborales en portales de empleo y redes sociales.

Revisar y filtrar candidatos según los requisitos del perfil.

Coordinar y agendar entrevistas presenciales o virtuales.

Aplicar pruebas psicotécnicas técnicas o de conocimiento.

Atraer talento humano alineado con los requerimientos estratégicos de la compañía.

Actualizar la base de datos de hojas de vida y reportes del proceso.

Mantener comunicación continua con los candidatos.

Cumplir con las políticas de SARLAFT y SG-SST de la compañía.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en recursos humanos o estudiante de 5 semestre de psicología, administración de empresas o ingeniería industrial.

Experiencia de 1 a 3 años en canales de atracción masiva de perfiles comerciales u operativos.

Conocimiento en referidos, bolsas de empleo, ferias de empleabilidad y redes sociales.

Capacidad para manejar altos volúmenes de vacantes comerciales.

Manejo de herramientas digitales.

¡Postúlese acá!

Cali registra nuevas oportunidades laborales: vacantes activas en distintos sectores

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Profesional de diseño gráfico – Medellín

Empresa: Corporación Parque Explora

Salario: A convenir

Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde cada proyecto permite el desarrollo profesional y el aprendizaje continuo.

Responsabilidades:

Crear y desarrollar conceptos visuales innovadores para exposiciones y materiales educativos.

Supervisar la producción de material gráfico asegurando su calidad y coherencia.

Mantenerse actualizado con tendencias de diseño y aplicarlas en los proyectos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como diseñador gráfico o diseñador visual en agencias o empresas.

Conocimiento avanzado de herramientas como Adobe Creative Suite.

Capacidad para trabajar en múltiples proyectos simultáneamente.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Títulos o certificaciones en Diseño Gráfico o campos relacionados.

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Social media manager – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Magneto Global está buscando a un(a) social media manager estratégico(a), creativo(a) y con una sensibilidad humana excepcional para liderar la presencia digital y ser el guardián de la marca.

Responsabilidades:

Planear, ejecutar y optimizar el calendario de contenidos en LinkedIn, Instagram, TikTok y demás canales.

Velar por la identidad visual y narrativa de Magneto, asegurando coherencia y excelencia en cada post.

Ser la voz del usuario dentro del equipo, transformando comentarios y dudas en insights para mejorar el producto.

Monitorear métricas de crecimiento, engagement y sentimiento de marca para pivotar la estrategia según resultados.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia liderando comunidades digitales, preferiblemente en sectores de tecnología, educación o servicios.

Capacidad para entender los objetivos de negocio y traducirlos en contenido digital de alto impacto.

Habilidad para entender las frustraciones y aspiraciones de quienes buscan empleo.

Manejo de Business Suite, herramientas de diseño (Canva/Adobe), plataformas de programación y análisis de datos.

¡Postúlese acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.