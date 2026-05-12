Finanzas
Jóvenes recibirán hasta un millón de pesos durante mayo: Prosperidad Social anuncia fechas para entregar el dinero
Esta es la fecha en la que iniciará el nuevo ciclo de pagos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
12 de mayo de 2026 a las 1:23 p. m.
El DPS recordó que toda la información sobre subsidios y pagos debe consultarse únicamente por canales oficiales. Foto: Adobe Stock
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento