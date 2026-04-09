EMPLEO

Empleo para contadores públicos: requisitos y cómo postularse

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

9 de abril de 2026, 5:21 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images / courtneyk

El ejercicio contable es fundamental para la gestión financiera y el cumplimiento de obligaciones dentro de las organizaciones, lo que mantiene una demanda constante de estos perfiles en el mercado laboral. Su labor permite garantizar información clara, precisa y ajustada a la normativa vigente.

Para acceder a estas oportunidades, es importante contar con conocimientos actualizados en normativas contables y fiscales en Colombia, así como manejo de herramientas digitales especializadas. También se valoran habilidades para elaborar informes financieros confiables y una alta atención al detalle.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Contador público – Cali

Empresa: ML Consultoría S.A.S

Salario: A convenir

En el rol de contador público, será esencial en la supervisión contable, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la salud financiera de la empresa.

Responsabilidades:

  • Elaborar y supervisar la preparación de estados financieros.
  • Asegurar el cumplimiento de las normas NIIF y legislación tributaria vigente.
  • Revisar y analizar las transacciones contables para garantizar su exactitud.
  • Colaborar en la planificación y ejecución de auditorías internas y externas.
  • Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia y efectividad.
  • Proporcionar asesoría financiera y contable al equipo directivo.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría Pública o carrera afín.
  • Experiencia mínima de 5 años en roles de contador, auditor o analista contable.
  • Conocimiento avanzado de normas NIIF y legislación tributaria colombiana.
  • Habilidad para elaborar y analizar estados financieros.
  • Capacidad de liderar auditorías internas y externas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
  • Dominio de herramientas contables y de software financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador público – Medellín

Empresa: Solco Industrial

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Como parte del equipo financiero, su papel será esencial para garantizar la precisión y transparencia de las operaciones contables, impactando directamente en la gestión financiera de la empresa y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar la contabilidad y finanzas de la empresa.
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa contable y tributaria.
  • Preparar y analizar estados financieros bajo normativa NIIF.
  • Llevar a cabo auditorías internas para asegurar la integridad financiera.
  • Asesorar al equipo directivo en decisiones financieras estratégicas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría Pública o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años como contador público o roles similares como contador financiero o analista contable.
  • Conocimiento avanzado de normativa NIIF y manejo de inventarios.
  • Habilidades demostradas en software contable y paquetes de office.
  • Fuerte capacidad analítica y atención al detalle.
  • Conocimiento tributario.

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Contador público – Bogotá D.C.

Empresa: Educación Futuro S.A.S

Salario: $ 3.300.000

La persona seleccionada será responsable de gestionar y supervisar la contabilidad de la institución, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y tributarias vigentes.

Responsabilidades:

  • Gestionar el cumplimiento de las disposiciones contables y fiscales.
  • Mantener actualizadas las disposiciones tributarias vigentes.
  • Vigilar el cumplimiento legal de IVA, retefuente, impuestos, parafiscales, etc.
  • Actuar con integridad y confidencialidad en la gestión financiera.
  • Actualizar información conforme a normativas fiscales.
  • Monitorear entradas y salidas de dinero.
  • Informar al gerente sobre el estado del presupuesto.
  • Elaborar y presentar estados financieros periódicos.
  • Atender requerimientos de información contable y financiera.

Requerimientos:

  • Título de contador público o carreras afines.
  • Experiencia en el uso de software contable HELISA.
  • Conocimiento de entidades ESAL y SNIES.
  • Actualización en normativas tributarias nacionales y locales.
  • Habilidad para elaborar estados financieros claros y precisos.
  • Capacidad para trabajar bajo estrictas normas de integridad y reserva.

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Contador público – Bogotá D.C.

Empresa: Atlas Investments FL

Salario: A convenir

Se está en la búsqueda de un(a) contador(a) público(a) con experiencia en temas tributarios, que apoye en la gestión contable y fiscal de las empresas.

Responsabilidades:

  • Llevar la contabilidad mensual de las empresas.
  • Elaboración y presentación de impuestos.
  • Procesos de liquidación de empresas.
  • Apoyo en la constitución de nuevas sociedades.
  • Asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables.

Requerimientos:

  • Profesional en Contaduría Pública.
  • Experiencia en liquidación de empresas y creación de nuevas sociedades.
  • Conocimiento sólido en impuestos.
  • Experiencia en manejo contable mensual.
  • Manejo de normativa contable y fiscal vigente en Colombia.

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Contador público – Cúcuta

Empresa: Laboratorio S.E.A Natural

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

El objetivo del cargo es garantizar el correcto manejo contable y tributario de la empresa, asegurando el cumplimiento oportuno de impuestos y obligaciones fiscales.

Responsabilidades:

  • Elaboración y presentación de declaraciones tributarias.
  • Liquidación y control de impuestos nacionales y municipales.
  • Manejo y control de la contabilidad en software TNS.
  • Elaboración y análisis de estados financieros.
  • Conciliaciones contables y bancarias.
  • Cumplimiento de obligaciones fiscales y atención a requerimientos.

Requerimientos:

  • Contador público con tarjeta profesional vigente.
  • Experiencia mínima de 2 años en impuestos y contabilidad completa.
  • Experiencia en empresas tipo SAS.
  • Manejo de software contable TNS.
  • Experiencia directa en presentación de declaraciones tributarias (indispensable).
  • Alta capacidad analítica, organización y responsabilidad.

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