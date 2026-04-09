Empleo para contadores públicos: requisitos y cómo postularse

El ejercicio contable es fundamental para la gestión financiera y el cumplimiento de obligaciones dentro de las organizaciones, lo que mantiene una demanda constante de estos perfiles en el mercado laboral. Su labor permite garantizar información clara, precisa y ajustada a la normativa vigente.

Para acceder a estas oportunidades, es importante contar con conocimientos actualizados en normativas contables y fiscales en Colombia, así como manejo de herramientas digitales especializadas. También se valoran habilidades para elaborar informes financieros confiables y una alta atención al detalle.

¿Cómo aplicar?

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A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Contador público – Cali

Empresa: ML Consultoría S.A.S

Salario: A convenir

En el rol de contador público, será esencial en la supervisión contable, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la salud financiera de la empresa.

Responsabilidades:

Elaborar y supervisar la preparación de estados financieros.

Asegurar el cumplimiento de las normas NIIF y legislación tributaria vigente.

Revisar y analizar las transacciones contables para garantizar su exactitud.

Colaborar en la planificación y ejecución de auditorías internas y externas.

Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia y efectividad.

Proporcionar asesoría financiera y contable al equipo directivo.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública o carrera afín.

Experiencia mínima de 5 años en roles de contador, auditor o analista contable.

Conocimiento avanzado de normas NIIF y legislación tributaria colombiana.

Habilidad para elaborar y analizar estados financieros.

Capacidad de liderar auditorías internas y externas.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Dominio de herramientas contables y de software financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador público – Medellín

Empresa: Solco Industrial

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Como parte del equipo financiero, su papel será esencial para garantizar la precisión y transparencia de las operaciones contables, impactando directamente en la gestión financiera de la empresa y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar la contabilidad y finanzas de la empresa.

Garantizar el cumplimiento de la normativa contable y tributaria.

Preparar y analizar estados financieros bajo normativa NIIF.

Llevar a cabo auditorías internas para asegurar la integridad financiera.

Asesorar al equipo directivo en decisiones financieras estratégicas.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública o afines.

Experiencia mínima de 3 años como contador público o roles similares como contador financiero o analista contable.

Conocimiento avanzado de normativa NIIF y manejo de inventarios.

Habilidades demostradas en software contable y paquetes de office.

Fuerte capacidad analítica y atención al detalle.

Conocimiento tributario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Contador público – Bogotá D.C.

Empresa: Educación Futuro S.A.S

Salario: $ 3.300.000

La persona seleccionada será responsable de gestionar y supervisar la contabilidad de la institución, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y tributarias vigentes.

Responsabilidades:

Gestionar el cumplimiento de las disposiciones contables y fiscales.

Mantener actualizadas las disposiciones tributarias vigentes.

Vigilar el cumplimiento legal de IVA, retefuente, impuestos, parafiscales, etc.

Actuar con integridad y confidencialidad en la gestión financiera.

Actualizar información conforme a normativas fiscales.

Monitorear entradas y salidas de dinero.

Informar al gerente sobre el estado del presupuesto.

Elaborar y presentar estados financieros periódicos.

Atender requerimientos de información contable y financiera.

Requerimientos:

Título de contador público o carreras afines.

Experiencia en el uso de software contable HELISA.

Conocimiento de entidades ESAL y SNIES.

Actualización en normativas tributarias nacionales y locales.

Habilidad para elaborar estados financieros claros y precisos.

Capacidad para trabajar bajo estrictas normas de integridad y reserva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador público – Bogotá D.C.

Empresa: Atlas Investments FL

Salario: A convenir

Se está en la búsqueda de un(a) contador(a) público(a) con experiencia en temas tributarios, que apoye en la gestión contable y fiscal de las empresas.

Responsabilidades:

Llevar la contabilidad mensual de las empresas.

Elaboración y presentación de impuestos.

Procesos de liquidación de empresas.

Apoyo en la constitución de nuevas sociedades.

Asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Experiencia en liquidación de empresas y creación de nuevas sociedades.

Conocimiento sólido en impuestos.

Experiencia en manejo contable mensual.

Manejo de normativa contable y fiscal vigente en Colombia.

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Contador público – Cúcuta

Empresa: Laboratorio S.E.A Natural

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

El objetivo del cargo es garantizar el correcto manejo contable y tributario de la empresa, asegurando el cumplimiento oportuno de impuestos y obligaciones fiscales.

Responsabilidades:

Elaboración y presentación de declaraciones tributarias.

Liquidación y control de impuestos nacionales y municipales.

Manejo y control de la contabilidad en software TNS.

Elaboración y análisis de estados financieros.

Conciliaciones contables y bancarias.

Cumplimiento de obligaciones fiscales y atención a requerimientos.

Requerimientos:

Contador público con tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 2 años en impuestos y contabilidad completa.

Experiencia en empresas tipo SAS.

Manejo de software contable TNS.

Experiencia directa en presentación de declaraciones tributarias (indispensable).

Alta capacidad analítica, organización y responsabilidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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