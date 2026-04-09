Empleo para contadores públicos: requisitos y cómo postularse

El ejercicio contable es fundamental para la gestión financiera y el cumplimiento de obligaciones dentro de las organizaciones, lo que mantiene una demanda constante de estos perfiles en el mercado laboral. Su labor permite garantizar información clara, precisa y ajustada a la normativa vigente.
Para acceder a estas oportunidades, es importante contar con conocimientos actualizados en normativas contables y fiscales en Colombia, así como manejo de herramientas digitales especializadas. También se valoran habilidades para elaborar informes financieros confiables y una alta atención al detalle.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Contador público – Cali
Empresa: ML Consultoría S.A.S
Salario: A convenir
En el rol de contador público, será esencial en la supervisión contable, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la salud financiera de la empresa.
Responsabilidades:
- Elaborar y supervisar la preparación de estados financieros.
- Asegurar el cumplimiento de las normas NIIF y legislación tributaria vigente.
- Revisar y analizar las transacciones contables para garantizar su exactitud.
- Colaborar en la planificación y ejecución de auditorías internas y externas.
- Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia y efectividad.
- Proporcionar asesoría financiera y contable al equipo directivo.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría Pública o carrera afín.
- Experiencia mínima de 5 años en roles de contador, auditor o analista contable.
- Conocimiento avanzado de normas NIIF y legislación tributaria colombiana.
- Habilidad para elaborar y analizar estados financieros.
- Capacidad de liderar auditorías internas y externas.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
- Dominio de herramientas contables y de software financiero.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Contador público – Medellín
Empresa: Solco Industrial
Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000
Como parte del equipo financiero, su papel será esencial para garantizar la precisión y transparencia de las operaciones contables, impactando directamente en la gestión financiera de la empresa y la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar la contabilidad y finanzas de la empresa.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa contable y tributaria.
- Preparar y analizar estados financieros bajo normativa NIIF.
- Llevar a cabo auditorías internas para asegurar la integridad financiera.
- Asesorar al equipo directivo en decisiones financieras estratégicas.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría Pública o afines.
- Experiencia mínima de 3 años como contador público o roles similares como contador financiero o analista contable.
- Conocimiento avanzado de normativa NIIF y manejo de inventarios.
- Habilidades demostradas en software contable y paquetes de office.
- Fuerte capacidad analítica y atención al detalle.
- Conocimiento tributario.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Contador público – Bogotá D.C.
Empresa: Educación Futuro S.A.S
Salario: $ 3.300.000
La persona seleccionada será responsable de gestionar y supervisar la contabilidad de la institución, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscales y tributarias vigentes.
Responsabilidades:
- Gestionar el cumplimiento de las disposiciones contables y fiscales.
- Mantener actualizadas las disposiciones tributarias vigentes.
- Vigilar el cumplimiento legal de IVA, retefuente, impuestos, parafiscales, etc.
- Actuar con integridad y confidencialidad en la gestión financiera.
- Actualizar información conforme a normativas fiscales.
- Monitorear entradas y salidas de dinero.
- Informar al gerente sobre el estado del presupuesto.
- Elaborar y presentar estados financieros periódicos.
- Atender requerimientos de información contable y financiera.
Requerimientos:
- Título de contador público o carreras afines.
- Experiencia en el uso de software contable HELISA.
- Conocimiento de entidades ESAL y SNIES.
- Actualización en normativas tributarias nacionales y locales.
- Habilidad para elaborar estados financieros claros y precisos.
- Capacidad para trabajar bajo estrictas normas de integridad y reserva.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Contador público – Bogotá D.C.
Empresa: Atlas Investments FL
Salario: A convenir
Se está en la búsqueda de un(a) contador(a) público(a) con experiencia en temas tributarios, que apoye en la gestión contable y fiscal de las empresas.
Responsabilidades:
- Llevar la contabilidad mensual de las empresas.
- Elaboración y presentación de impuestos.
- Procesos de liquidación de empresas.
- Apoyo en la constitución de nuevas sociedades.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables.
Requerimientos:
- Profesional en Contaduría Pública.
- Experiencia en liquidación de empresas y creación de nuevas sociedades.
- Conocimiento sólido en impuestos.
- Experiencia en manejo contable mensual.
- Manejo de normativa contable y fiscal vigente en Colombia.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Contador público – Cúcuta
Empresa: Laboratorio S.E.A Natural
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
El objetivo del cargo es garantizar el correcto manejo contable y tributario de la empresa, asegurando el cumplimiento oportuno de impuestos y obligaciones fiscales.
Responsabilidades:
- Elaboración y presentación de declaraciones tributarias.
- Liquidación y control de impuestos nacionales y municipales.
- Manejo y control de la contabilidad en software TNS.
- Elaboración y análisis de estados financieros.
- Conciliaciones contables y bancarias.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales y atención a requerimientos.
Requerimientos:
- Contador público con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia mínima de 2 años en impuestos y contabilidad completa.
- Experiencia en empresas tipo SAS.
- Manejo de software contable TNS.
- Experiencia directa en presentación de declaraciones tributarias (indispensable).
- Alta capacidad analítica, organización y responsabilidad.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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