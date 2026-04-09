Trabajos con contratación inmediata en Colombia: aplique gratis aquí

Las oportunidades laborales con contratación inmediata responden a necesidades urgentes de las organizaciones, que buscan incorporar talento en el menor tiempo posible. Este tipo de vacantes resulta especialmente atractivo para quienes están en búsqueda activa de empleo y desean una vinculación rápida.

Actualmente, hay convocatorias abiertas en distintas regiones del país con procesos ágiles, facilitando a los candidatos acceder a opciones disponibles y avanzar de manera más rápida en su etapa de selección.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, es recomendable revisar que la hoja de vida esté completa y actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar las opciones que mejor se ajusten a su perfil.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor financiero y cajero (a) – Fusagasugá

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras administrativas o afines.

Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes (turnos rotativos).

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Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

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Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

Terpel se encuentra en la búsqueda de un operador industrial, rol esencial para asegurar el suministro eficiente de combustible a los equipos autorizados.

Responsabilidades:

Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.

Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.

Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.

Experiencia de 1 año en roles similares.

Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.

Habilidades de servicio al cliente.

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Operador de medios tecnológicos – Bogotá D.C.

Empresa: Seguridad Superior

Salario: $ 1.500.000 a $ 3.000.000

Como especialista en seguridad electrónica, tendrá la oportunidad de trabajar con sistemas de vigilancia de última generación, garantizando la protección y seguridad de los clientes.

Responsabilidades:

Monitorear sistemas de vigilancia electrónica en tiempo real.

Responder a incidentes de seguridad de manera eficiente.

Mantener y actualizar equipos de seguridad tecnológica.

Elaborar reportes diarios sobre actividades y eventos de seguridad.

Colaborar con el equipo de seguridad para mejorar los protocolos existentes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia como operador de medios tecnológicos o similar.

Curso actualizado y vigente de OMT.

Conocimientos básicos en sistemas de vigilancia y seguridad.

Habilidad para trabajar en turnos rotativos.

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Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound .

. Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

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