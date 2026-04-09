Trabajos con contratación inmediata en Colombia: aplique gratis aquí

Las oportunidades laborales con contratación inmediata responden a necesidades urgentes de las organizaciones, que buscan incorporar talento en el menor tiempo posible. Este tipo de vacantes resulta especialmente atractivo para quienes están en búsqueda activa de empleo y desean una vinculación rápida.
Actualmente, hay convocatorias abiertas en distintas regiones del país con procesos ágiles, facilitando a los candidatos acceder a opciones disponibles y avanzar de manera más rápida en su etapa de selección.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de postularse, es recomendable revisar que la hoja de vida esté completa y actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar las opciones que mejor se ajusten a su perfil.
Asesor financiero y cajero (a) – Fusagasugá
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 2.157.000
Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.
- Gestionar ventas y promover productos financieros.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Brindar un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras administrativas o afines.
- Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.
- Habilidades en servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes (turnos rotativos).
Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali
Empresa: Habi
Salario: $ 2.500.000
Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
Operador(a) industria – Cali
Empresa: Terpel
Salario: A convenir
Terpel se encuentra en la búsqueda de un operador industrial, rol esencial para asegurar el suministro eficiente de combustible a los equipos autorizados.
Responsabilidades:
- Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.
- Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.
- Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.
- Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.
- Experiencia de 1 año en roles similares.
- Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.
- Habilidades de servicio al cliente.
Operador de medios tecnológicos – Bogotá D.C.
Empresa: Seguridad Superior
Salario: $ 1.500.000 a $ 3.000.000
Como especialista en seguridad electrónica, tendrá la oportunidad de trabajar con sistemas de vigilancia de última generación, garantizando la protección y seguridad de los clientes.
Responsabilidades:
- Monitorear sistemas de vigilancia electrónica en tiempo real.
- Responder a incidentes de seguridad de manera eficiente.
- Mantener y actualizar equipos de seguridad tecnológica.
- Elaborar reportes diarios sobre actividades y eventos de seguridad.
- Colaborar con el equipo de seguridad para mejorar los protocolos existentes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 1 año de experiencia como operador de medios tecnológicos o similar.
- Curso actualizado y vigente de OMT.
- Conocimientos básicos en sistemas de vigilancia y seguridad.
- Habilidad para trabajar en turnos rotativos.
Ejecutivo de prospección comercial – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.
- Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.
- Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.
- Atender y calificar oportunidades entrantes.
Requerimientos:
- Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.
- Conocimiento en el uso de herramientas CRM.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
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