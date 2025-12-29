Contadores públicos: estas son las vacantes abiertas

El rol del contador público continúa siendo clave para el funcionamiento y la sostenibilidad de las organizaciones en Colombia. En un entorno marcado por cambios tributarios, mayor control financiero y digitalización de procesos, las empresas están fortaleciendo sus equipos contables para garantizar el cumplimiento normativo, una correcta gestión de recursos y una toma de decisiones basada en información confiable.

Actualmente, se encuentran abiertas vacantes para contadores públicos en distintos niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones de mayor responsabilidad, tanto en empresas privadas como en firmas de consultoría y organizaciones del sector servicios. Estas oportunidades representan una alternativa para profesionales que buscan estabilidad laboral, proyección de carrera y actualización constante en un mercado cada vez más exigente.

Recomendaciones para los candidatos

Para aumentar las posibilidades de éxito en los procesos de selección, es fundamental contar con una hoja de vida actualizada, resaltar conocimientos en normatividad vigente, manejo de herramientas contables y habilidades analíticas. La organización, la ética profesional y la capacidad de comunicación siguen siendo competencias altamente valoradas por los empleadores.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de aplicación es gratuito y a continuación se presentan algunas de las oportunidades actualmente abiertas.

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador Público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador – Medellín

Empresa: Alimentos & Snacks de Colombia

Salario: A convenir

Se busca un especialista contable proactivo y organizado para liderar el área contable.

Responsabilidades:

Preparar y presentar estados financieros bajo NIIF.

Liderar el área contable y supervisar el equipo.

Gestionar declaraciones tributarias (IVA retención en la fuente industria y comercio renta).

Supervisar causaciones conciliaciones bancarias y nómina.

Manejo de medios magnéticos y reportes a la DIAN.

Coordinar auditorías internas y externas.

Realizar análisis financiero y control de costos.

Implementar mejoras en procesos contables.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Experiencia de al menos 3 años como contador o en roles similares.

Conocimientos sólidos en normatividad contable y tributaria.

Experiencia en preparación de estados financieros bajo NIIF.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para coordinar auditorías y análisis financieros.

Proactividad y organización.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador – Bogotá D.C.

Empresa: Summar Productividad

Salario: 3.700.000

Si es un profesional proactivo y orientado a resultados, esta es su oportunidad para hacer parte de un equipo dinámico.

Responsabilidades:

Manejo del programa contable Helisa para el registro y control financiero.

Elaboración y presentación de medios magnéticos.

Reportes periódicos a la Superintendencia de Sociedades.

Control y consolidación de estados financieros.

Cumplimiento de obligaciones fiscales mediante DIAN.

Registro y control de transacciones contables diarias.

Ejecución de auditoría interna para mejora de procesos.

Administración de documentos electrónicos contables.

Gestión de facturación y nómina electrónica.

Supervisión y coordinación del equipo contable y administrativo.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 2 años en contabilidad.

Dominio del programa contable Helisa.

Experiencia en elaboración de medios magnéticos y reportes financieros.

Conocimiento de la plataforma DIAN para obligaciones fiscales.

Habilidades de supervisión y coordinación de equipos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador/a público con tarjeta profesional

Empresa: Boho Chic

Salario: 2.200.000 a 3.000.000

Este rol se enfoca en la preparación de impuestos, medios magnéticos y conciliaciones bancarias y de cartera.

Responsabilidades:

Elaboración de impuestos mensuales y anuales.

Presentación de medios magnéticos requeridos por la ley.

Conciliación bancaria mensual.

Conciliación de cartera y seguimiento a cuentas por cobrar.

Preparación de informes contables para la gerencia.

Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables.

Requerimientos:

Título de Contador Público con tarjeta profesional vigente.

Mínimo 3 años de experiencia en contabilidad e impuestos.

Experiencia en presentación de medios magnéticos.

Habilidades avanzadas en Excel y software contable.

Capacidad para trabajar en equipo y vocación de servicio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.