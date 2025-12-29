Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

El perfil de auxiliar administrativo sigue siendo uno de los más solicitados por las empresas en Colombia, debido a su papel clave en la organización de procesos, la gestión documental y el apoyo a las diferentes áreas de las compañías. Actualmente, organizaciones de distintos tamaños están reforzando sus equipos y buscan talento con habilidades en atención al detalle, manejo de herramientas ofimáticas y capacidad de trabajo en equipo.
Estas vacantes representan una alternativa atractiva tanto para personas con experiencia previa en labores administrativas como para los que desean ingresar al mercado laboral formal y fortalecer su trayectoria profesional. Además, muchas de las ofertas ofrecen estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.
¿Dónde encontrar las vacantes?
Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden consultar el listado completo ingresando a este enlace, donde pueden registrarse, revisar las ofertas vigentes y postularse de manera virtual al cargo que mejor se ajuste a su perfil. El proceso de aplicación es gratuito y a continuación se presentan algunas de las ofertas disponibles.
Auxiliar administrativo salud – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 2.377.900
Este rol es fundamental para brindar una atención de excelencia. Como auxiliar, se ocupará de asegurar que cada paciente reciba un servicio de calidad y oportuno.
Responsabilidades:
- Operar actividades de facturación.
- Manejo de Inventarios.
- Presentación de informes en Excel, (dominio intermedio— avanzado)
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos en sector en salud.
- Disponibilidad para trabajar en jornada de 6:00 am a 2:00 pm y de 11:00 am a 8:00 pm
- Título culminado como Técnico o Tecnólogo en carreras Administrativas.
Auxiliar contable – administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 1.500.000 a 1.600.000
Si es estudiante de técnico, tecnólogo o alguna carrera profesional afín, y cuenta con al menos 6 meses de experiencia en contabilidad o finanzas, esta es su oportunidad ideal para crecer profesionalmente.
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión de registros contables.
- Asistir en la preparación de informes financieros.
- Colaborar con el equipo administrativo en diversas tareas.
- Manejar documentación contable y administrativa.
- Participar en la mejora continua de procesos contables.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en contabilidad o finanzas.
- Estudiante de técnico tecnólogo o carrera profesional afín.
- Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.
- Habilidad para trabajar en equipo.
Auxiliar administrativo – Pereira
Empresa: Materiales EMO
Salario: 1.479.310 a 1.859.311
Se busca un talento comprometido para apoyar las funciones administrativas y contribuir al éxito de nuestra empresa.
Responsabilidades:
- Manejo de documentos administrativos.
- Gestión de inventarios digitales.
- Uso de herramientas ofimáticas.
- Reporte de novedades de nómina.
- Pago a proveedores.
- Facturación y elaboración de recibos.
- Información contable básica.
- Manejo de correspondencia y efectivo.
Requerimientos:
- Formación técnica en administración, contabilidad o afines.
- Un año de experiencia en cargos similares.
- Residencia en Pereira o poblaciones aledañas.
Auxiliar administrativo – Medellín
Empresa: Seres íntegros
Salario: 2.000.000
Una reconocida clínica en Medellín está fortaleciendo su equipo y se encuentra en búsqueda de un(a) auxiliar administrativo(a) con excelente actitud de servicio y disposición para aprender y crecer profesionalmente en el sector salud.
Responsabilidades:
- Apoyo administrativo a gerencia.
- Cotización de tratamientos y seguimiento a pacientes.
- Facturación, cuadre de caja diario y gestión de cartera.
- Gestión documental, archivo y correspondencia.
- Coordinación de mantenimientos preventivos/correctivos de equipos médicos.
- Actualización de hojas de vida técnicas de equipos.
- Compras de insumos administrativos y de salud.
- Reporte de RIP’s y gestión de residuos ante la Alcaldía.
- Gestión de pagos a proveedores.
Requerimientos:
- Tecnólogo(a) o profesional en Administración.
- Mínimo 1 año de experiencia en áreas administrativas, ventas consultivas o servicio al cliente.
- Manejo intermedio de Excel y Word.
- Uso de WhatsApp Business, correo electrónico, Google Calendar y Siigo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.