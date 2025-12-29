Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

El perfil de auxiliar administrativo sigue siendo uno de los más solicitados por las empresas en Colombia, debido a su papel clave en la organización de procesos, la gestión documental y el apoyo a las diferentes áreas de las compañías. Actualmente, organizaciones de distintos tamaños están reforzando sus equipos y buscan talento con habilidades en atención al detalle, manejo de herramientas ofimáticas y capacidad de trabajo en equipo.

Estas vacantes representan una alternativa atractiva tanto para personas con experiencia previa en labores administrativas como para los que desean ingresar al mercado laboral formal y fortalecer su trayectoria profesional. Además, muchas de las ofertas ofrecen estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

¿Dónde encontrar las vacantes?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden consultar el listado completo ingresando a este enlace, donde pueden registrarse, revisar las ofertas vigentes y postularse de manera virtual al cargo que mejor se ajuste a su perfil. El proceso de aplicación es gratuito y a continuación se presentan algunas de las ofertas disponibles.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Auxiliar administrativo salud – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.377.900

Este rol es fundamental para brindar una atención de excelencia. Como auxiliar, se ocupará de asegurar que cada paciente reciba un servicio de calidad y oportuno.

Responsabilidades:

Operar actividades de facturación.

Manejo de Inventarios.

Presentación de informes en Excel, (dominio intermedio— avanzado)

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos en sector en salud.

Disponibilidad para trabajar en jornada de 6:00 am a 2:00 pm y de 11:00 am a 8:00 pm

Título culminado como Técnico o Tecnólogo en carreras Administrativas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar contable – administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.500.000 a 1.600.000

Si es estudiante de técnico, tecnólogo o alguna carrera profesional afín, y cuenta con al menos 6 meses de experiencia en contabilidad o finanzas, esta es su oportunidad ideal para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de registros contables.

Asistir en la preparación de informes financieros.

Colaborar con el equipo administrativo en diversas tareas.

Manejar documentación contable y administrativa.

Participar en la mejora continua de procesos contables.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en contabilidad o finanzas.

Estudiante de técnico tecnólogo o carrera profesional afín.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

Habilidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo – Pereira

Empresa: Materiales EMO

Salario: 1.479.310 a 1.859.311

Se busca un talento comprometido para apoyar las funciones administrativas y contribuir al éxito de nuestra empresa.

Responsabilidades:

Manejo de documentos administrativos.

Gestión de inventarios digitales.

Uso de herramientas ofimáticas.

Reporte de novedades de nómina.

Pago a proveedores.

Facturación y elaboración de recibos.

Información contable básica.

Manejo de correspondencia y efectivo.

Requerimientos:

Formación técnica en administración, contabilidad o afines.

Un año de experiencia en cargos similares.

Residencia en Pereira o poblaciones aledañas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo – Medellín

Empresa: Seres íntegros

Salario: 2.000.000

Una reconocida clínica en Medellín está fortaleciendo su equipo y se encuentra en búsqueda de un(a) auxiliar administrativo(a) con excelente actitud de servicio y disposición para aprender y crecer profesionalmente en el sector salud.

Responsabilidades:

Apoyo administrativo a gerencia.

Cotización de tratamientos y seguimiento a pacientes.

Facturación, cuadre de caja diario y gestión de cartera.

Gestión documental, archivo y correspondencia.

Coordinación de mantenimientos preventivos/correctivos de equipos médicos.

Actualización de hojas de vida técnicas de equipos.

Compras de insumos administrativos y de salud.

Reporte de RIP’s y gestión de residuos ante la Alcaldía.

Gestión de pagos a proveedores.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) o profesional en Administración.

Mínimo 1 año de experiencia en áreas administrativas, ventas consultivas o servicio al cliente.

Manejo intermedio de Excel y Word.

Uso de WhatsApp Business, correo electrónico, Google Calendar y Siigo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.