EMPLEO

Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

Gran convocatoria de empleo abierta.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de diciembre de 2025, 7:49 p. m.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. Foto: Getty Images

El perfil de auxiliar administrativo sigue siendo uno de los más solicitados por las empresas en Colombia, debido a su papel clave en la organización de procesos, la gestión documental y el apoyo a las diferentes áreas de las compañías. Actualmente, organizaciones de distintos tamaños están reforzando sus equipos y buscan talento con habilidades en atención al detalle, manejo de herramientas ofimáticas y capacidad de trabajo en equipo.

Estas vacantes representan una alternativa atractiva tanto para personas con experiencia previa en labores administrativas como para los que desean ingresar al mercado laboral formal y fortalecer su trayectoria profesional. Además, muchas de las ofertas ofrecen estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

¿Dónde encontrar las vacantes?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden consultar el listado completo ingresando a este enlace, donde pueden registrarse, revisar las ofertas vigentes y postularse de manera virtual al cargo que mejor se ajuste a su perfil. El proceso de aplicación es gratuito y a continuación se presentan algunas de las ofertas disponibles.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Auxiliar administrativo salud – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Finanzas

Empleo en recursos humanos: revise las vacantes activas en Colombia

Finanzas

Comience la semana con empleo: hay más de 215 mil vacantes activas

Impuestos

Estos son los tiempos y las causas en las cuales se daría la prescripción del impuesto predial en 2026

Consumo inteligente

Conozca los pagos que deberá hacer en las próximas semanas por la llegada de 2026

Consumo inteligente

Renta joven en diciembre: entregarán buena plata a más de 130.000 estudiantes en Colombia

Consumo inteligente

¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación este 24 de diciembre? Supertransporte responde

Impuestos

Desde el primero de enero, impuesto aumentará el valor de producto utilizado por miles de personas en el país

Finanzas

Vacantes para asistentes administrativos en Colombia: revise las ofertas activas

Finanzas

Nuevas vacantes para auxiliares administrativos: postúlese aquí

Consumo inteligente

¿Pueden impedirle su mudanza a un nuevo inmueble por incumplir con este pago? Leyes dan claridad al tema

Salario: 2.377.900

Este rol es fundamental para brindar una atención de excelencia. Como auxiliar, se ocupará de asegurar que cada paciente reciba un servicio de calidad y oportuno.

Responsabilidades:

  • Operar actividades de facturación.
  • Manejo de Inventarios.
  • Presentación de informes en Excel, (dominio intermedio— avanzado)

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos en sector en salud.
  • Disponibilidad para trabajar en jornada de 6:00 am a 2:00 pm y de 11:00 am a 8:00 pm
  • Título culminado como Técnico o Tecnólogo en carreras Administrativas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar contable – administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.500.000 a 1.600.000

Si es estudiante de técnico, tecnólogo o alguna carrera profesional afín, y cuenta con al menos 6 meses de experiencia en contabilidad o finanzas, esta es su oportunidad ideal para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la gestión de registros contables.
  • Asistir en la preparación de informes financieros.
  • Colaborar con el equipo administrativo en diversas tareas.
  • Manejar documentación contable y administrativa.
  • Participar en la mejora continua de procesos contables.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 6 meses en contabilidad o finanzas.
  • Estudiante de técnico tecnólogo o carrera profesional afín.
  • Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.
  • Habilidad para trabajar en equipo.

¡Postúlese aquí!

Empleo en Bogotá: hay más de 140 mil vacantes activas esta semana

Auxiliar administrativo – Pereira

Empresa: Materiales EMO

Salario: 1.479.310 a 1.859.311

Se busca un talento comprometido para apoyar las funciones administrativas y contribuir al éxito de nuestra empresa.

Responsabilidades:

  • Manejo de documentos administrativos.
  • Gestión de inventarios digitales.
  • Uso de herramientas ofimáticas.
  • Reporte de novedades de nómina.
  • Pago a proveedores.
  • Facturación y elaboración de recibos.
  • Información contable básica.
  • Manejo de correspondencia y efectivo.

Requerimientos:

  • Formación técnica en administración, contabilidad o afines.
  • Un año de experiencia en cargos similares.
  • Residencia en Pereira o poblaciones aledañas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar administrativo – Medellín

Empresa: Seres íntegros

Salario: 2.000.000

Una reconocida clínica en Medellín está fortaleciendo su equipo y se encuentra en búsqueda de un(a) auxiliar administrativo(a) con excelente actitud de servicio y disposición para aprender y crecer profesionalmente en el sector salud.

Responsabilidades:

  • Apoyo administrativo a gerencia.
  • Cotización de tratamientos y seguimiento a pacientes.
  • Facturación, cuadre de caja diario y gestión de cartera.
  • Gestión documental, archivo y correspondencia.
  • Coordinación de mantenimientos preventivos/correctivos de equipos médicos.
  • Actualización de hojas de vida técnicas de equipos.
  • Compras de insumos administrativos y de salud.
  • Reporte de RIP’s y gestión de residuos ante la Alcaldía.
  • Gestión de pagos a proveedores.

Requerimientos:

  • Tecnólogo(a) o profesional en Administración.
  • Mínimo 1 año de experiencia en áreas administrativas, ventas consultivas o servicio al cliente.
  • Manejo intermedio de Excel y Word.
  • Uso de WhatsApp Business, correo electrónico, Google Calendar y Siigo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Mas de Finanzas

Comfandi está en la búsqueda de un Auxiliar Administrativo Operaciones

Vacantes para auxiliares administrativos: oportunidades laborales disponibles

Los interesados pueden postularse a través de Magneto Empleos.

Empleo en recursos humanos: revise las vacantes activas en Colombia

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.

Comience la semana con empleo: hay más de 215 mil vacantes activas

Predial

Estos son los tiempos y las causas en las cuales se daría la prescripción del impuesto predial en 2026

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Conozca los pagos que deberá hacer en las próximas semanas por la llegada de 2026

Conquista - relaciones - parejas

Renta joven en diciembre: entregarán buena plata a más de 130.000 estudiantes en Colombia

Crecen los ataques de extorsión y el fraude con tarjetas regalo.

¿Cómo denunciar abusos en el cobro de carro por aplicación este 24 de diciembre? Supertransporte responde

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

Desde el primero de enero, impuesto aumentará el valor de producto utilizado por miles de personas en el país

Una de las tarjetas "Tu llave".

Novedad al recargar la tarjeta TuLlave de TransMilenio: habilitan nueva opción de pago sin filas y en minutos

Los empresarios han propuesto un alza del salario para el 2026 de 7 %.

Antiguo billete podría costar tres veces su valor; ciudadanos deben identificarlo

Noticias Destacadas