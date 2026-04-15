Trabajos con contrato a término indefinido: ofrecen más de 30.000 vacantes en el país

Las oportunidades con contrato a término indefinido se destacan por ofrecer mayor estabilidad laboral y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación permite a los trabajadores contar con acceso continuo a prestaciones y mejores condiciones para planificar aspectos como ahorro, vivienda o educación.

Además, suelen estar asociadas a procesos de desarrollo dentro de las organizaciones, lo que abre la posibilidad de crecimiento y permanencia en el tiempo. Por esto, actualmente, en Colombia hay más de 30 mil vacantes activas bajo este tipo de contrato, ampliando las opciones para quienes buscan seguridad y continuidad laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Medellín

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras administrativas o afines.

Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Más de 70.000 oportunidades laborales están disponibles en Bogotá: así puede aplicar

Ejecutivo comercial de ventas de salud – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Keralty busca personas apasionadas por las ventas que puedan contribuir al crecimiento y brindar un excelente servicio al cliente.

Responsabilidades:

Generar nuevos leads y clientes mediante ventas en frío.

Mantener y fortalecer relaciones con clientes existentes.

Cumplir con objetivos de ventas mensuales y trimestrales.

Brindar asesoramiento sobre productos de salud y servicios.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas, preferiblemente en el sector salud.

Habilidades comprobadas en ventas y atención al cliente.

Excelente capacidad de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV.

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero: fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero fin de semana – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como cajero o asistente de caja, será la cara visible de la tienda, desempeñando un papel clave en el área de atención al cliente y operaciones.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las transacciones de los clientes de manera eficiente y precisa.

Garantizar un excelente servicio al cliente resolviendo inquietudes y brindando asistencia.

Mantener el área de caja organizada y limpia, asegurando la disponibilidad de materiales y suministros.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención y servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como cajero, asistente de caja u operador de caja.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Habilidades de atención al cliente y comunicación efectiva.

Conocimientos básicos de manejo de caja registradora y transacciones monetarias.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.