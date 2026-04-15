Trabajos con contrato a término indefinido: ofrecen más de 30.000 vacantes en el país

Las oportunidades con contrato a término indefinido se destacan por ofrecer mayor estabilidad laboral y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación permite a los trabajadores contar con acceso continuo a prestaciones y mejores condiciones para planificar aspectos como ahorro, vivienda o educación.
Además, suelen estar asociadas a procesos de desarrollo dentro de las organizaciones, lo que abre la posibilidad de crecimiento y permanencia en el tiempo. Por esto, actualmente, en Colombia hay más de 30 mil vacantes activas bajo este tipo de contrato, ampliando las opciones para quienes buscan seguridad y continuidad laboral.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
- Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
- Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.
- Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.
Requerimientos:
- Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
- Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
- Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.
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Asesor comercial – Medellín
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 2.157.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.
- Gestionar ventas y promover productos financieros.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Brindar un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras administrativas o afines.
- Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.
- Habilidades en servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes.
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Ejecutivo comercial de ventas de salud – Armenia
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Keralty busca personas apasionadas por las ventas que puedan contribuir al crecimiento y brindar un excelente servicio al cliente.
Responsabilidades:
- Generar nuevos leads y clientes mediante ventas en frío.
- Mantener y fortalecer relaciones con clientes existentes.
- Cumplir con objetivos de ventas mensuales y trimestrales.
- Brindar asesoramiento sobre productos de salud y servicios.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en ventas, preferiblemente en el sector salud.
- Habilidades comprobadas en ventas y atención al cliente.
- Excelente capacidad de comunicación y negociación.
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Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
- Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
- Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
- Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
- Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.
Requerimientos:
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Certificación AMV.
- Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero: fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
- Conocimientos específicos en áreas financieras.
- Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.
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Cajero fin de semana – Cali
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como cajero o asistente de caja, será la cara visible de la tienda, desempeñando un papel clave en el área de atención al cliente y operaciones.
Responsabilidades:
- Atender y gestionar las transacciones de los clientes de manera eficiente y precisa.
- Garantizar un excelente servicio al cliente resolviendo inquietudes y brindando asistencia.
- Mantener el área de caja organizada y limpia, asegurando la disponibilidad de materiales y suministros.
- Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención y servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia previa como cajero, asistente de caja u operador de caja.
- Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
- Habilidades de atención al cliente y comunicación efectiva.
- Conocimientos básicos de manejo de caja registradora y transacciones monetarias.
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