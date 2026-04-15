Más de 70.000 oportunidades laborales están disponibles en Bogotá: así puede aplicar

Bogotá, al ser la ciudad más grande del país, se consolida como un eje clave en la generación de empleo y en la apertura de nuevas oportunidades laborales. Su dinamismo económico y la concentración de empresas impulsan de forma constante la creación de vacantes, lo que la convierte en un punto estratégico para quienes buscan trabajo.

En línea con esta relevancia, actualmente hay más de 70 mil oportunidades laborales activas en la capital, ampliando las opciones para personas interesadas en vincularse al mercado o dar un nuevo paso en su trayectoria.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a perfiles en áreas como salud, diseño, datos, mercadeo y conducción, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Diseñador digital – Arturo Calle

Salario: $ 4.400.000

El talento creativo encuentra su ambiente natural en el área de mercadeo, donde la investigación, la inspiración y búsqueda de tendencias da como resultado el desarrollo y creación de conceptos visuales.

Responsabilidades:

Creación y conceptualización de campañas estéticamente impactantes enfocadas en moda.

Desarrollo de trabajo colaborativo para la construcción de estrategias creativas y campañas macro.

Desarrollo de narrativas estratégicas de alto impacto alineadas a objetivos comerciales y KPI.

Adaptación de piezas gráficas para planes de medios, convenios comerciales y presentaciones corporativas.

Retoque y optimización de imágenes y fotografías para canales digitales.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Estudios de Moda o áreas afines.

Experiencia entre 1 y 4 años en diseño gráfico.

Manejo de programas de la suite de Adobe.

Conocimientos en desarrollo de piezas gráficas y contenido visual para diferentes canales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en el sector salud: vacantes activas en todo el país

Analista de datos - Bodytech

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.400.000

Este rol es clave para entender el comportamiento de los usuarios, optimizar procesos internos y generar valor a través del uso inteligente de los datos.

Responsabilidades

Analizar datos para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora.

Construir y mantener dashboards en herramientas como Power BI.

Consultar y transformar datos mediante SQL.

Apoyar la definición y seguimiento de KPI del negocio.

Automatizar reportes y procesos de análisis utilizando Python.

Trabajar con diferentes áreas para entender necesidades y traducirlas en soluciones basadas en datos.

Asegurar la calidad y consistencia de la información.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en análisis de datos o roles similares.

Conocimiento intermedio de SQL.

Experiencia en herramientas de visualización como Power BI o Tableau.

Manejo básico de Python.

Conocimiento de Excel o Google Sheets.

Capacidad analítica y pensamiento crítico.

Habilidad para comunicar hallazgos de forma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de diseño retail digital – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol será el motor que convierta la estrategia comercial en experiencias visuales digitales que inspiran, orientan y convierten clientes.

Traducir la estrategia comercial en diseño digital, desarrollando banners, cross banners, pods, facetas gráficas y vitrinas para páginas de listado y producto.

Mejorar la experiencia y el journey del cliente, diseñando piezas de navegación que faciliten la decisión de compra, apoyadas en data del funnel de conversión.

Optimizar la comunicación visual de los productos, asegurando imágenes, videos y recursos gráficos actualizados, visibles y alineados con los estándares de la compañía.

Desarrollar imágenes con apoyo de inteligencia artificial para destacar atributos, usos y beneficios de los productos cuando sea necesario.

Analizar el desempeño de las piezas gráficas, trabajando de la mano con analítica digital para identificar oportunidades de mejora continua.

Colaborar con equipos comerciales, UX, marca y proveedores, garantizando coherencia visual y calidad en todos los puntos de contacto digitales.

Requerimientos:

Formación profesional en Diseño Gráfico, Publicidad, Mercadeo, Fotografía o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en diseño web o estrategias digitales, idealmente en e‑commerce o agencias digitales.

Manejo de herramientas de diseño como Adobe y deseable experiencia con Figma.

Conocimientos básicos/intermedios en HTML y diseño para entornos web.

Alta creatividad, orientación a la calidad, capacidad de análisis y adaptación a entornos digitales cambiantes.

Pasión por el cliente, el diseño con propósito y el impacto en el negocio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor de ambulancia – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será fundamental en la atención de emergencias, asegurando un transporte seguro y eficiente de los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar el traslado seguro y eficiente de pacientes.

Mantener la ambulancia en óptimas condiciones de funcionamiento.

Colaborar con el equipo médico durante el traslado de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de emergencia y seguridad.

Requerimientos:

Licencia de conducción B1 o B2 vigente.

Experiencia comprobada como conductor de ambulancia o conductor de vehículos de emergencia.

Conocimiento en primeros auxilios y protocolos de emergencia.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.