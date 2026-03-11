Duro golpe en Bogotá a la banda ‘AK47’: reportan varias capturas

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este miércoles, 11 de marzo, un duro golpe a la banda delincuencial denominada ‘AK47’ tras las captura de tres hombres, una mujer, y la imputación a otra personas más, quienes serían presuntos integrantes de esa organización criminal.

La capturas de estos individuos, quienes se dedicarían al cobro de extorsiones a comerciantes y al control del microtráfico en el sector de la Avenida Primero de Mayo, se llevaron a cabo en los barrios Carvajal, El Amparo, Kennedy Occidental y Llano Grande de la localidad de Kennedy.

En medio de las diligencias de allanamiento y registro fueron incautadas 1 arma de fuego tipo pistola, 1 granada de fragmentación y 500 gramos de marihuana.

“De acuerdo a las investigaciones, este grupo delincuencial, integrado en su gran mayoría por ciudadanos venezolanos, con injerencia criminal en la ciudad de Cúcuta, habría intentado expandir sus acciones delictivas en Bogotá con extorsiones, microtráfico y homicidios selectivos para generar zozobra en la comunidad”, se agregó desde la Policía.

Así mismo, recordaron que las principales víctimas de esa banda criminal serían comerciantes y dueños de bares y discotecas de la localidad de Kennedy.

A esta peligrosa banda le atribuyen varios hechos terroristas en los meses de mayo y diciembre de 2025, donde mediante el lanzamiento de granadas y disparos a estos establecimientos resultaron lesionadas 6 personas, todo esto por el no pago de las exigencias económicas.

Y eso no sería todo. A los integrantes de la banda ‘AK47’ los señalan de ser los presuntos responsables de cuatro homicidios en las localidades de Kennedy y Fontibón.

“También, se pudo establecer que en ocasiones se dedicaban a cometer hurto a personas y motocicletas. Tendrían una renta criminal cercana a los 50 millones de pesos mensuales producto de esta actividad delictiva”, se agregó.

Entre los capturados se encuentran alias El Tuerto, alias Gocho, alias Chinche y alias Harold, a quienes les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravada, terrorismo, extorsión, porte de estupefacientes y porte de armas de fuego, municiones y explosivos. Todos fueron enviados a prisión.

“Gracias a las diferentes actuaciones preventivas y operativas, hemos logrado durante el año 2026 una disminución del 57 % en el delito de extorsión, con 214 denuncias menos en comparación al año 2025″, concluyó la Policía Metropolitana de Bogotá.