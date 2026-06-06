Madre de Fredy Santiago Guzmán habló sobre nueva captura por el crimen y le hizo advertencia a los asesinos: reveló lo que hará

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que perdió la vida durante un intento de atraco ocurrido en una estación de TransMilenio.

Revelan cómo habrían escapado los implicados en el crimen de Fredy Santiago Guzmán tras robarle el celular en TransMilenio: cayó un segundo cómplice

El hecho se registró el 15 de abril de 2026, cuando delincuentes intentaron despojarlo de su celular y, en medio del asalto, le causaron la muerte. La víctima era estudiante de Ingeniería de Sistemas y combinaba sus estudios con un empleo de medio tiempo en una sala de cine.

Sin embargo, la investigación registró un nuevo avance luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturara a un segundo sospechoso señalado de participar en el crimen.

La diligencia se llevó a cabo el 4 de junio en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, como parte de las acciones para esclarecer el caso que conmocionó a la ciudad. Las autoridades continúan reuniendo pruebas con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de los implicados y avanzar en el proceso judicial.

El joven fue atacado con arma blanca para robarle su celular y esperó más de 45 minutos por atención médica, según sus familiares. Foto: Fiscalía

Tras conocerse la reciente captura, la madre de la víctima, Luz Mery Cárdenas, se pronunció en una entrevista con Citytv sobre el desarrollo de la investigación y expresó sus expectativas frente a la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.

Durante la conversación, la mujer habló sobre el impacto que ha tenido la pérdida de su hijo y reiteró su deseo de que las autoridades logren esclarecer completamente los hechos. Asimismo, insistió en la necesidad de que se determinen todas las responsabilidades y se garantice justicia en el caso.

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, universitario asesinado en TransMilenio. Foto: Redes sociales de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas

“Gracias a Dios fue la segunda captura. No me siento satisfecha todavía porque hasta ahora esto es el comienzo. Igual falta uno porque son tres. No me voy a quedar quieta hasta que capturen a todos”, señaló la madre de la víctima.

Además, relató las difíciles consecuencias emocionales que ha enfrentado su familia desde la muerte del joven y aseguró al medio que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Estoy con un luto terrible porque me mataron en vida. Era mi tesoro más preciado. Pero él me tiene fuerte y por él es que voy a seguir fuerte y luchando hasta las últimas consecuencias. Porque sí quiero justicia”, señaló la mujer con voz entrecortada.

“Quiero que le caiga todo el peso”: madre de Fredy Santiago, de 19 años, rompió el silencio tras captura de su presunto asesino

Por último, hizo un llamado a las autoridades competentes, al alcalde y a la Policía para que continúen respaldando las acciones encaminadas al esclarecimiento del caso: “quiero que esto no lo dejen impune, dejando más familias con luto y dejando más personas que les quiten los sueños, les roben aquella tranquilidad a toda la familia”.

Según confirmó la Fiscalía General de la Nación, el capturado estaría involucrado en los hechos registrados el 15 de abril de 2026, cuando el joven fue atacado en un robo en la localidad de Engativá. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.