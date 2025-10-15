Suscribirse

Nación

Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

Así lo informó el almirante Francisco Cubides por la red social X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 10:40 p. m.
Gaula Militar lanzó operación contra las disidencias de las Farc de alias Andrey, en Norte de Santander.
Operaciones militares. | Foto: Ejército

Este miércoles, 15 de octubre, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, dio a conocer que durante los primeros días del mes de octubre han obtenido importantes resultados en las ofensivas contra los grupos ilegales.

“350 integrantes de estructuras ilegales fueron afectados, se incautaron 104 armas, 8.988 cartuchos y se destruyeron 115 artefactos explosivos”, dice la publicación en X.

Además, señalaron que estas operaciones permitieron la destrucción de 88 laboratorios y 140 socavones, así como la incautación de más de 21 toneladas de droga y la neutralización de 131 maquinarias empleadas para minería ilegal en diferentes puntos del país.

“Con estos importantes resultados, los grupos armados pierden capacidad criminal, logística y financiera en los 32 departamentos del país”, precisaron.

Contexto: Terror en Guaviare: disidencias atacan casa del alcalde de Calamar e instalaciones del Ejército y la Policía

Las operaciones militares en varias regiones del país se han intensificado, especialmente, en el Amazonas, donde un equipo especial de las fuerzas especiales le siguen el rastro a alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc.

Jenny, la disidente a cargo de la seguridad de alias Iván Mordisco

Fuentes de inteligencia militar confirmaron a SEMANA la existencia de alias Jenny, una mujer clave dentro del anillo de seguridad de alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC. Reclutada a los 14 años, Jenny fue entrenada cerca del líder insurgente y hoy se ha convertido en una de sus personas de mayor confianza.

Alias Jenny comenzó como una guerrillera de bajo perfil, encargada de labores de apoyo y mensajería dentro de los campamentos”, explicaron fuentes del Ejército. Actualmente, dirige la estructura Jhonier Arenas, compuesta por más de 70 hombres armados que protegen a Mordisco en zonas del Amazonas y Caquetá.

Ivan Mordisco Sujeto NN (a. Jenny)
Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Ivan Mordisco, y alias Jenny. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

De acuerdo con la inteligencia militar, “alias Jenny es la encargada directa de la logística y las finanzas de Mordisco, de proveer alimentos, armas, y de alertar sobre cualquier movimiento de la Fuerza Pública en la zona”. Además, coordina las rutas de escape, comunicaciones encriptadas y controla los recursos provenientes de la minería ilegal, que mantiene alianzas con grupos criminales en Brasil.

Las autoridades la consideran un objetivo de alto valor, pues es quien garantiza la movilidad y seguridad de Mordisco, incluso participando en rituales de protección junto a supuestas “brujas”. No se descarta que pueda ser neutralizada junto con el cabecilla en futuras operaciones militares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

2. María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

3. Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

4. Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

5. La respuesta de la SAE a la ocurrencia del presidente Petro de enviar oro desde Colombia a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fuerzas MilitaresEjército Nacional de ColombiaGrupos ilegales

Noticias Destacadas

Gaula Militar lanzó operación contra las disidencias de las Farc de alias Andrey, en Norte de Santander.

Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

Redacción Semana
Isabel Zuleta y Daniel Quintero

Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

Redacción Nación
Luis Alberto Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón.

Congresista petrista hace política con el caso del papá de Greeicy Rendón: “Es parte de la revolución ética de la que habla Iván Cepeda”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.