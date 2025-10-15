Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

Este miércoles, 15 de octubre, el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, dio a conocer que durante los primeros días del mes de octubre han obtenido importantes resultados en las ofensivas contra los grupos ilegales.

“350 integrantes de estructuras ilegales fueron afectados, se incautaron 104 armas, 8.988 cartuchos y se destruyeron 115 artefactos explosivos”, dice la publicación en X.

Del 01 al 15 de octubre los valerosos Soldado, Marinos y Aviadores de las @FuerzasMilCol han sido contundentes contra los grupos armados organizados que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los colombianos.



Estos son los principales resultados:



✅ 350 afectaciones a… pic.twitter.com/bHNxN6FygB — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) October 15, 2025

Además, señalaron que estas operaciones permitieron la destrucción de 88 laboratorios y 140 socavones, así como la incautación de más de 21 toneladas de droga y la neutralización de 131 maquinarias empleadas para minería ilegal en diferentes puntos del país.

“Con estos importantes resultados, los grupos armados pierden capacidad criminal, logística y financiera en los 32 departamentos del país”, precisaron.

Las operaciones militares en varias regiones del país se han intensificado, especialmente, en el Amazonas, donde un equipo especial de las fuerzas especiales le siguen el rastro a alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc.

Jenny, la disidente a cargo de la seguridad de alias Iván Mordisco

Fuentes de inteligencia militar confirmaron a SEMANA la existencia de alias Jenny, una mujer clave dentro del anillo de seguridad de alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC. Reclutada a los 14 años, Jenny fue entrenada cerca del líder insurgente y hoy se ha convertido en una de sus personas de mayor confianza.

“Alias Jenny comenzó como una guerrillera de bajo perfil, encargada de labores de apoyo y mensajería dentro de los campamentos”, explicaron fuentes del Ejército. Actualmente, dirige la estructura Jhonier Arenas, compuesta por más de 70 hombres armados que protegen a Mordisco en zonas del Amazonas y Caquetá.

Nestor Gregorio Vera Fernandez, alias Ivan Mordisco, y alias Jenny. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

De acuerdo con la inteligencia militar, “alias Jenny es la encargada directa de la logística y las finanzas de Mordisco, de proveer alimentos, armas, y de alertar sobre cualquier movimiento de la Fuerza Pública en la zona”. Además, coordina las rutas de escape, comunicaciones encriptadas y controla los recursos provenientes de la minería ilegal, que mantiene alianzas con grupos criminales en Brasil.