Jenny, la disidente a cargo de la seguridad de alias Iván Mordisco: así se mueve la poderosa mujer que comanda 70 hombres en el Amazonas

Aunque no tienen su nombre de pila, fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que se conoce la existencia de una mujer que es clave dentro de la seguridad de alias Iván Mordisco, un sanguinario líder de las disidencias de las FARC, que delinquen en varias regiones del país.

Se trata de alias Jenny, una mujer que tiene una trayectoria criminal de casi toda una vida en insurgencia, pues fue reclutada cuando apenas tenía 14 años, y entrenada en el entorno cercano de Mordisco, lo que la llevó a estar en su círculo de confianza.

“Alias Jenny comenzó como una guerrillera de bajo perfil, encargada de labores de apoyo y mensajería dentro de los campamentos”, explicaron las fuentes de la inteligencia del Ejército a SEMANA.

Mordisco cree en ella a ciegas, a tal punto que tiene algunos privilegios que le fueron otorgados por este cabecilla. Ahora, es la jefa de la estructura Jhonier Arenas, una de las facciones más violentas del bloque que opera en el suroriente del país.

La poderosa mujer comanda a más de 70 hombres fuertemente armados y que son los responsables de la seguridad de este terrorista en el Amazonas y el Caquetá, por donde se mueve para evitar el cerco de las Fuerzas Militares.

“Alias Jenny es la encargada directa de la logística y las finanzas de Mordisco, de proveer alimentos, armas, y de alertar sobre cualquier movimiento de la Fuerza Pública en la zona. Es ese enlace clave entre las comunidades y Mordisco”, detalló un oficial a SEMANA.

Operaciones militares en contra de Iván Mordisco. | Foto: EJÉRCITO NACIONAL

Además, esta estructura tiene alianzas con grupos armados ilegales en Brasil que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros en la región amazónica, un negocio que se ha convertido en una fuente multimillonaria de ingresos para las disidencias.

“Esta estructura es el primer anillo de seguridad de Mordisco y ese señor no da un paso si alias Jenny no le asegura las zonas por donde estará, incluyendo el tema de las brujas que le hacen los supuestos ritos”, detalló.

Son siete los hombres que permanentemente se mueven con Mordisco con instrucciones de la mujer que es fiel a su jefe: “Ella se encarga de conseguir mujeres, administrar los recursos y coordinar los desplazamientos del cabecilla. Todo lo que necesita Mordisco pasa por sus manos”.

La mujer sería la encargada de trazarle las rutas de escape a Mordisco, le coordina las comunicaciones que son encriptadas y el control económico de la minería ilegal de esta zona de Colombia.

Alias Jenny, la mujer a cargo del primer anillo de seguridad de Mordisco. | Foto: AFP / SEMANA / ADOBE STOCK

En este momento, alias Jenny es un objetivo prioritario y de alto valor para las Fuerzas Militares y de la Policía, pues es la inteligencia que Mordisco usa para poder escapar de las operaciones que le adelantan.

“Ella también sabe de brujería porque les ha aprendido a las brujas que le busca a Mordisco, con eso de los rituales de protección que realiza junto con otro sujeto que tampoco se le despega al cabecilla”, finalizó la fuente.