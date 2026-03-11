Nuevo ataque sicarial en Bogotá deja un hombre muerto que se movilizaba en un carro en el barrio Ciudad Tunal

Las autoridades no dan tregua contra la inseguridad que se vive en la ciudad de Bogotá a cualquier hora del día, donde los ciudadanos denuncian robos masivos en diferentes zonas de la capital.

Sin embargo, en las últimas 24 horas se han registrado dos nuevos ataques sicariales que encienden las alarmas en la Policía Metropolitana de Bogotá.

El más reciente hecho violento se presentó sobre la 1:20 de la tarde de este miércoles 11 de marzo, en el barrio Ciudad Tunal de la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con información suministrada a SEMANA, sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba al interior de un vehículo que transitaba por la calle 47B sur 24-25.

El otro hecho sicarial del 10 de marzo ocurrió en el barrio Toberín. Foto: X - (@AMOROCHOorlando)

De inmediato, los delincuentes emprendieron la huida sin dejar rastro alguno, mientras que los transeúntes del sector dieron aviso a las autoridades y auxiliaron a la víctima.

Este hombre, de quien hasta el momento se desconoce la identidad, fue trasladado al hospital El Tunal, pero por la complejidad de las heridas falleció poco después.

La investigación la adelanta el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para determinar el tiempo, modo y lugar en el que sucedió este nuevo ataque sicarial en Bogotá.

Sistema de videovigilancia de Bogotá

Bogotá cuenta con un sistema de videovigilancia con capacidad de detectar y prevenir el crimen desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), operado por la Secretaría de Seguridad.

“Los siete días de la semana, las 24 horas del día, los operadores de las cámaras vigilan la ciudad. En Bogotá, la prioridad es atacar el delito y frenar hechos como estos con el apoyo de la tecnología del C4”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

A la fecha, hay un total de 13.906 cámaras integradas al sistema de videovigilancia de la ciudad, las cuales se monitorean desde el C4 y de forma sectorizada desde los diez centros de monitoreo ubicados en estaciones de Policía.