Se conoce dónde está el taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina: revelan lo que hizo el dueño

La empresa a la que está adscrito el vehículo se pronunció por primera vez tras lo ocurrido con la mujer.

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 11:32 a. m.
Diana Ospina, la mujer secuestrada después de salir de Theatron.
Diana Ospina, la mujer secuestrada después de salir de Theatron. Foto: Instagram @theatronbogota / @anaidlegna

Diana Ospina ya apareció, se encuentra sana y salva junto a su familia, pero todavía hay muchas preguntas sobre lo que le pasó. Algunos de los principales interrogantes están sobre el taxi que la recogió en la calle y al que, posteriormente, dos sujetos se subieron y dieron inicio a la pesadilla.

Ante lo mucho que se ha hablado, la empresa Transportes@Linea S.A.S., a la que está adscrito el vehículo, se pronunció y aclaró varias situaciones. En ese sentido, Diego Parra, abogado y representante de la compañía, dialogó con Noticias Caracol y explicó que se encuentran al frente del caso desde el primer momento.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer. Foto: API

“Una vez tuvimos conocimiento por redes sociales y periodistas del hecho que ocurrió en la madrugada del domingo, nos comunicamos con el propietario ayer en la tarde y este nos informa que ya se presentó a la Fiscalía”, señaló.

Melquisedec Torres, el periodista que estuvo en el regreso de Diana Ospina, habla con SEMANA y revela detalles

Según se ha conocido, esta persona no era quien manejaba la noche en la que ocurrió todo, ya que tenía el taxi arrendado y la otra persona, a su vez, también lo tendría subarrendado, aunque esto se encargarán de esclarecerlo las autoridades.

El abogado confirmó que ya se conoce el paradero del automotor. “El vehículo se encuentra en poder del propietario”, indicó.

Además, Parra también precisó que la Fiscalía ya requirió al conductor nocturno del carro y, de igual manera, el ente investigador también habría ido hasta la casa del propietario, de acuerdo con este relato.

Así fue el robo a Diana Ospina: tres transferencias y varios retiros suman más de 40 millones de pesos

Por el momento, según dijo, están a la espera de que el hombre haga presencia en la compañía para que entregue las explicaciones pertinentes del caso. “Que se presenten en las instalaciones de la empresa el propietario del vehículo y el respectivo conductor”, manifestó.

Sumado a esto, Noticias Caracol informó que la empresa sancionó al conductor involucrado y se estaría evaluando si se le quita la matrícula al taxi por cuenta del episodio en el que resultó implicado.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Diana Ospina está con su familia, pero se espera que en las próximas horas le relate a la Fiscalía toda la pesadilla que vivió.

