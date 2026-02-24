Nación

Melquisedec Torres, el periodista que estuvo en el regreso de Diana Ospina, habla con SEMANA y revela detalles

La mujer estuvo secuestrada desde la madrugada del domingo tras salir de una discoteca y tomar un taxi. Así contó cómo vivió el cautiverio.

Cristina Castro

24 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
Melquisedec Torres reveló detalles del atraco a Diana Ospina.
Melquisedec Torres reveló detalles del atraco a Diana Ospina. Foto: Fotomontaje SEMANA/Melquisedec Torres

El periodista Melquisedec Torres fue el que reveló las primeras imágenes de Diana Ospina en libertad. El secuestro de la bogotana había estremecido a la ciudad, que estuvo en vilo por horas esperando su pronto regreso a casa.

Ospina fue víctima del llamado paseo millonario, tras tomar un taxi en la calle a la salida de la discoteca Theatron en la madrugada del domingo.

Torres habló con SEMANA y narró cómo vivió esa noche. Contó que terminó en la casa de Diana pues unos amigos en común le pidieron acompañarlos para cuando ella llegara. El periodista contó que la vio llegar “sana y salva, en condiciones, en general bien”. Y decidió grabar las imágenes.

“Ella nos cuenta a todos con detalles lo que vivió. Algunas cosas no las puedo contar porque no estaba en una entrevista conmigo, por supuesto, y porque son claves para la investigación”, advirtió Torres a SEMANA, quien advirtió que hay una tarea de rastreo a los delincuentes.

