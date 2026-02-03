Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

La producción de La casa de los famosos Colombia tomó una determinación sin precedentes tras analizar un episodio que generó amplio rechazo en redes sociales y medios de comunicación.

Luego de revisar con detenimiento la situación, se concluyó que Johanna Fadul no podía continuar en la competencia, al considerar que sus declaraciones incumplieron el reglamento del programa por tratarse de una falta de respeto hacia uno de sus compañeros. La actriz, recordada por sus participaciones en Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones, soltó un comentario racista contra Campanita.

La noticia causó impacto inmediato dentro del set y entre los demás participantes, quienes no anticipaban que se aplicara una sanción tan severa. El ambiente se llenó de sorpresa ante la decisión de imponer el castigo máximo dentro del reality.

Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

Sin embargo, horas antes de que se escuchara la determinación que tomó el Jefe, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, decidió pronunciarse al respecto, rechazando cualquier acto que atentara contra la integridad de las personas.

El periodista se refirió a lo que salió al aire en el formato de entretenimiento, pidiendo respeto para todas las personas, de manera que nunca se calificara a nadie por el color de su piel. En la emisión matutina fue claro en que esto no podía suceder, pues era una muestra de un actuar errado.

“Ayer una participante del reality se echó una frase que, más que una ofensa, es un comentario racista. Que a estas horas de la vida uno descalifique a una persona por el color de su piel; es absurdo y es una muestra de ignorancia profunda”, dijo.

Los demás presentadores manifestaron su inconformidad con lo que pasó, señalando que la presión no era una excusa para salirse del límite y lastimar a una persona con algo tan delicado e innecesario.

Muchas opiniones surgieron en las plataformas digitales, de parte de presentadores y famosos de la farándula nacional, quienes reprocharon esta clase de actos.