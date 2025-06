“No más violencia; fuerza, Miguel”: el mensaje de nueve aspirantes presidenciales por el atentado contra el senador del Centro Democrático

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá, ha generado solidaridad en todos los sectores políticos, al considerar que los violentos no pueden atemorizar a los colombianos.

Cada uno de ellos tuvo un espacio para enviar un mensaje a Colombia, a Miguel Uribe Turbay y a su familia, bajo la premisa de que no se deben tolerar este tipo de hechos. Por esa razón, coincidieron en que “no más violencia; fuerza, Miguel” es el mejor mensaje para todos.

“Colombia vive una grave crisis y no podemos arrodillarnos ante la criminalidad. Unidos tenemos que defender la democracia y desarmar la palabra para construir una sociedad mejor. Al Gobierno nacional tenemos que exigirle seguridad para todos, oportunidades, y por esa razón, creo que este mensaje es muy importante”, dijo David Luna.

La precandidata presidencial Vicky Dávila afirmó: “El mejor homenaje que todos los colombianos podemos rendirle a Miguel, que está luchando por su vida, es estar unidos como ciudadanos y sin importar el partido político. No nos vamos a arrodillar ante el terrorismo, no nos vamos a silenciar y vamos a sacar este país adelante. Que Dios les pague a nuestras Fuerzas Militares porque siempre nos van a defender”.

Gustavo Bolívar no estuvo presencialmente en el set, pero envió un mensaje para participar en ese ejercicio de Noticias RCN.

María Fernanda Cabal, una de las precandidatas del Centro Democrático, también fijó su postura. “Los colombianos nos merecemos vivir en paz, pero no a través de mesas de negociación que amarran a la Fuerza Pública. Sin seguridad, sin orden, no hay desarrollo. Hay que defender una Colombia unida”, dijo Cabal.

Sergio Fajardo aseguró que la violencia no debe reinar en Colombia y que como líderes políticos deben dar ejemplo. “En esta carrera política he repetido que podemos ser diferentes sin ser enemigos. La unidad de Colombia se construye con respeto y la decencia, no nos debe dar pena decir que vamos a cuidar a Colombia. Este es el momento para romper con los extremos que destruyen y apelan a la violencia verbal para destacarse”, señaló.